«Еда там давно была так себе»: что рассказали о школьной столовой, где отравились восемь детей

В школьной столовой подавали обед в грязных тарелках Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В воскресенье, 19 июня 2022 года, за медицинской помощью обратились сразу восемь детей, из которых шестерых госпитализировали в больницу. Как выяснилось, все пострадавшие посещали лагерь дневного пребывания «Город детства» при школе №43 в Самаре. Все дети пожаловались на признаки отравления. В редакцию «КП-Самара» на правах анонимности обратилась женщина, которая поделилась своей информацией о работе школьного лагеря и столовой там. Она отмечает, что признаки недомогания были не только у восьми человек, а и у остальных ребят. Рассказала она и другие подробности

Дети были не в восторге от такого обеда Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В пятницу, 17 июня, дети из школьного лагеря как обычно по распорядку дня пошли на обед. В школе №43 в столовой с начала июня начали делать ремонт, поэтому ученики ходили кушать в соседнюю школу №100, где тоже был организован детский лагерь. По словам нашей собеседницы, там всегда плохо кормили детей.

- Еда там, честно говоря, так себе. Фрукты не промывались, как того требуется. Мы не раз делали замечания работникам столовой в школе №100, что тарелки, ложки и стаканы грязные. Кроме того, я слышала, что случаи отравления там тоже были, только не так массово. Хотя официально там не было случаев отравлений, - рассказала свое мнение Светлана.

В воскресенье, 19 июня, в больницы начали поступать обращения от пациентов с температурой и сильной рвотой. Официально было зарегистрировано 8 обращений от детей, из которых шестерых госпитализировали.

- В лагере в школе №43 было 110 детей в возрасте от 6 до 12 лет, 5 воспитателей, три человека из администрации и девочка-практикантка из педагогического университета. Отравились в той столовой несколько десятков человек, среди которых и дети, и взрослые. В больницу обратились только восемь учеников, остальные просто остались лечиться дома, - рассказывает собеседник «КП-Самара».

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Сама Светлана отметила, что по ее данным, в школе не было плит, где могли бы готовить еду, а значит, ее должны откуда-то доставлять. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Районная прокуратура совместно с сотрудниками Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства происшествия. Специалисты проверят организацию питания и пребывания детей в лагере, а также оценят действия ответственных лиц. Официально известно о восьми пострадавших. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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