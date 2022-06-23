Причалы разваливаются, люди боятся: в каком состоянии находятся пристани в Самаре и что с этим делать

Самарские пристани находятся в удовлетворительном состоянии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

22 июня 2022 года в Самаре состоялось выездное заседание регионального штаба ОНФ с представителями компаний речных перевозок, депутатами и с руководителем департамента туризма министерства культуры региона Артура Абрашитова. Темой обсуждения чиновников стало благоустройство местных причалов и пристаней на левом и правом берегах Волги.

Рабочее заседание проходило на теплоходе «Журавель». Представители власти провели рейд по пристаням и своими глазами увидели их состояние на данный момент. В маршрут мониторинга вошли: пристань Осипенко, Октябрьский спуск, Поляна им. Фрунзе, Гаврилова поляна, Рождествено. Также чиновники обсудили благоустройство Прорана, но без заезда на причал.

ОНФ и чиновники лично убедились в том, что на причалах нужен ремонт и благоустройство Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пристань Осипенко на Кинапе принадлежит частному владельцу, который выполняет благоустройство на собственные средства, без привлечения финансирования со стороны правительства. Вопросов к состоянию причала у рабочей группы не возникло, однако были замечены некоторые недочеты по состоянию лестницы, которая ведет к пристани.

На пристани Октябрьский спуск, которая находится на улице Л. Шмидта, у представителей Народного фронта возникли масса вопросов, касаемо состояния прилегающей территории. На данном причале осуществляются грузовые перевозки на пароме «Окский-35». Местные жители написали обращение в Народный фронт, с просьбой отрегулировать движение автомобилей на данном участке.

На грузовой переправе скапливаются огромные очереди Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Люди жалуются, что стоящие в очереди на паром машины сильно загазовывают воздух. Кроме того, им мешает шум от работающих двигателей. Можно ли как-то решить данную проблему? – обратилась к чиновникам член регионального штаба ОНФ Екатерина Гудзима.

Данный вопрос находится в компетенции сотрудников ГИБДД. Несмотря на то, что на площадке перед въездом на пристань установлен знак запрещающий стоянку, самарцы создают большие очереди на переправу на правый берег Волги. По словам чиновников, убирать машины эвакуатором там нельзя, так как они стоят на склоне. Но даже штрафы не помогают решить проблему и автомобилисты стоят по несколько часов с включенными двигателями прямо возле жилых домов, ожидая грузовой паром.

Подъезды к причалам тоже нуждаются в срочном ремонте Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Чиновники озвучили несколько идей, чтобы решить данную проблему. Во-первых, было предложено перенести грузовую переправу на территорию, которая более приспособлена к большому скоплению автомобилей. Во-вторых, члены ОНФ и представители власти обсудили возможность внедрения электронной системы, которая будет распределять поток автомобилей.

- Можно продавать электронные билеты на паром с указанием места и точного времени, это поможет избежать очередей, - предложил руководитель регионального штаба ОНФ Владимир Марин.

В свою очередь представители компании-перевозчика Самарское речное пассажирское предприятие объяснили, что не всегда можно предугадать, сколько машиномест на пароме займет автомобиль. Например, Газель с длинным грузом может припарковаться как на два, так и на три места.

- Давайте предугадаем это. Например, Газелям и Камазам будем продавать сразу по три машиноместа. Внедрение электронной очереди значительно снизит поток автомобилей на участке возле жилых домов. В современном обществе дистанционные системы уже давно доказали свою эффективность, давайте идти в ногу со временем, - предложил Владимир Марин.

Вот уже несколько поколений самарцев вздрагивают при виде этой лестницы на Поляне Фрунзе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На пристани Поляна Фрунзе в Кировском районе у членов ОНФ первым же делом возник вопрос о доступности городской среды. Много десятков лет пассажиры с тяжелыми сумками преодолевают крутую лестницу, чтобы добраться до причала. Обратный путь наверх к автобусным остановкам дается еще тяжелее. Этим вопросом озадачился заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов. Чиновник пообещать проработать вопрос доступности городской среды на Поляне Фрунзе вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной. После совещания чиновники должны прийти к решению проблемы крутой лестницы, которая много лет беспокоит самарцев.

Далее представители власти прибыли на причал на Красной Глинке. Также, как и на других пристанях на левом берегу Волги, в глаза сразу бросился подход на пристань. Члены ОНФ отметили, что переход с берега на причал по незакрепленным и хлипким доскам небезопасен для пассажиров. Руководству речного предприятия было поручено продумать альтернативные варианты мостков. Однако специалисты уверяют, что других вариантов нет, так как не один век скрепленные доски являлись лучшим вариантом на воде.

- Вода то поднимается, то опускается. Мы не можем сделать железные мостовые переходы, так как это будет нецелесообразно. Пока доски являются самым надежным вариантом, - ответил заместитель руководителя СРПП.

Проходы по хлипким мосткам не внушают доверия Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Представителей Народного фронта такой ответ не устроил, и они попросили перевозчика найти другие варианты как можно быстрее, так как летом пассажиропоток на речном транспорте увеличивается, а ходить по трем доскам опасно для жизни. Либо необходимо модернизировать дощатый мостик, чтобы он внушал доверие.

На правом берегу пристань на Гавриловой Поляне членам ОНФ понравилась. Однако подход по земле к ней требует срочного ремонта. Следит и обслуживает причал женщина Наталья, а местные жители поставляют ей стройматериалы со своих дач и сами благоустраивают территорию. По их словам, в дождь дойти до пристани по крутому глиняному спуску невозможно, а пользоваться железной лестницей бабушки боятся. Пенсионеры не могут вывести свой урожай в город, чтобы продать или отвезти родственникам, поэтому бесплатно раздают своим же соседям или приезжим дачникам. Многие старожилы даже отказались от собственного огорода, потому что земля плодородная, но вывезти большой урожай очень трудно. Чиновники взяли на заметку ситуацию на Гавриловой Поляне и обещали решить вопрос со спуском.

Пристань на Гавриловой Поляне функциональная, но дойти до нее сложно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Представители ОНФ обратили также внимание на проблему жителей Прорана, которые также просят привести в порядок свой причал и сделать берегоукрепление. На теплоходе чиновников присутствовал один из собственников дачного дома на Проране. Пользуясь случаем, мужчина попросил рассмотреть вопрос о запуске на Проран электрички, которая будет отвозить и привозить местных жителей на работу в город и обратно. Представитель министерства транспорта Самарской области, который также принимал участие в выездном заседании, пообещал рассмотреть это предложение со своими коллегами.

Причал в Рождествено для кораблей в отличном состоянии, что не сказать о грузовой переправе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Конечным пунктом стала пристань в селе Рождествено на правом берегу Волги. Самарских чиновников и членов народного фронта встречал представитель перевозчика и глава поселения. В Рождествено три причала – пассажирские для кораблей и катеров, и грузовой. Оба они нуждаются не только в ремонте, но и в благоустройстве прилегающей территории. Там, где высаживают пассажиров с катеров, и вовсе нет никакого причала – люди выходят с катера по деревянному трапу прямо на пляж. Частный перевозчик, который в этом году выиграл тендер на осуществление деятельности, уверил чиновников, что в скором времени он сделает в месте посадки-высадки насыпь щебня, чтобы пассажиры не ходили по грязи. Кроме того, в планах у частника поставить скамейки для ожидания катеров до Самары.

В Рождествено катера с пассажирами причаливают прямо к берегу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Однако по праву перевозчику принадлежит лишь 20 метров береговой линии от воды, где он вправе делать насыпь и благоустраивать местность. Далее 20 метров земли принадлежит уже министерству транспорта, а еще дальше 20 метров – министерству строительства. В связи с тем, что ведомства не могут оперативно договориться о комплексном благоустройстве, причал сейчас находится в удовлетворительном состоянии, а прямо у воды местные жители паркуют свои автомобили. Члены ОНФ готовы совместно с районными чиновниками разработать план благоустройства, чтобы пассажирам было комфортно приезжать и уезжать в Рождествено. Это же касается и грузового причала, который находится недалеко от пассажирского.

Грузовой причал в Рождествено в дождь превращается в вязкое болото для машин Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По итогам выездного заседания был намечен план действий по благоустройству городских причалов. Члены Народного фронта приняли решение собрать межведомственную комиссию, куда войдут представители тех ведомств, которые так или иначе связаны с самарскими причалами. Мониторинг причалов дал возможность наметить план работы, однако необходимо еще раз проговорить все роли, которые в этом будут играть отдельные ведомства.

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