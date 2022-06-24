Танцы с характером: в самарском театре оперы и балета готовятся к премьере спектакля «Дон Кихот Ламанчский»

В театре идут репетиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском театре оперы и балета продолжается подготовка к премьере спектакля «Дон Кихот Ламанчский». Премьерными показами, которые состоятся 1, 2 и 3 июля, театр закроет сезон.

Постановка очень масштабная, к ней готовятся уже почти на протяжении года. Ранее мы рассказывали, как в театре шьют костюмы для спектакля и готовят декорации. А теперь мы побывали на репетиции оркестра и посмотрели, как готовятся артисты балета.

Образы из прошлого века

В самарском театре стремятся воссоздать спектакль 1900-го года. Тогда в Большом театре балетмейстер Александр Горский создал постановку, в которой пантомима и танец оказались неразрывно связаны с чувствами героев и естественным образом перетекали друг в друга. Сам Дон Кихот, при этом, является в спектакле далеко не главной фигурой, а исполняет пантомимную роль.

Зрители увидят образы, характерные для балета начала прошлого века Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Художественный руководитель балета самарского театра Юрий Бурлака задумал воссоздать образы, которые зрители наблюдали на сцене в начале прошлого века.

Испанские мотивы присутствуют, но в корректной малой форме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Собственно, идея этого балета у меня родилась во время прогулки по Самаре. Глядя на архитектуру эпохи модерн, я думал, а что же происходило в то время в Москве? А в Москве был «Дон Кихот» знаменитого балетмейстера Александра Горского. Мне очень хотелось показать этот балет в том виде, в котором его поставил Александр Горский на сцене Большого театра, - рассказал Бурлака.

Его идея уже очень близка к воплощению. Совсем скоро зрители увидят грандиозную постановку. Бурлака считает, что предстоящее зрелище сейчас, возможно, не очень присуще русскому балетному театру. «Но оно должно поразить воображение и увести в далекие времена, когда великие русские художники только начали сотрудничать с балетным театром», - сказал художественный руководитель балета.

В постановке присутствует большое количество характерных танцев, призванных передать стиль и дух национальной хореографии, в данном случае, испанский характер. Над их постановкой работает ассистент балетмейстера-постановщика заслуженная артистка России Юлианна Малхасянц.

Она отметила, что в постановке будет не чистое фламенко, а фантазия на тему. «Сценический испанский танец не имеет никакого отношения к испанскому фольклору. Мы понимаем, что не будем запускать сложные испанские элементы, они присутствуют, но в корректной малой форме», - рассказала Малхасянц.

Нам удалось посмотреть, как идут репетиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зажигательные ритмы для испанских танцев

Для масштабного спектакля требуется большое количество музыкальных инструментов. Как рассказал дирижер-постановщик и музыкальный руководитель спектакля Евгений Хохлов, необходимо сфокусировать внимание на том, чтобы зритель услышал испанскую музыку – выделить зажигательные моменты, важные для испанских танцев.

В спектакле задействовано большое количество инструментов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он также отметил, что будут выступать три разных состава солистов, каждый из которых обладает своей индивидуальностью. И это тоже необходимо учитывать оркестру.

Зрители услышат зажигательную музыку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оценить спектакль самарские зрители смогут уже в следующие выходные, когда в самарском театре оперы и балета состоятся премьерные показы.

На сцене устанавливают декорации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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