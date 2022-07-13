Раздробило руку и лицо: в лобовое стекло самарца прилетела оторвавшаяся от дороги железная пластина

Самарец чудом выжил в чудовищном стечении обстоятельств Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На дороге может случиться все что угодно. И не обязательно это будет ДТП с другим автомобилем, бывает и так, что отлетевший камень из-под фуры может стать причиной жуткой аварии. Именно поэтому автолюбители должны быть бдительными и готовыми к любым форс-мажорным ситуациям.

Неожиданная опасность на дороге

Однако есть такие моменты, когда водитель не может предугадать опасность, ведь едет он по чистой отремонтированной автомагистрали, где, казалось бы, все безопасно. Так, 5 июля 2022 года, произошло с 35-летним самарцем Ильей, который ехал по самарскому автобану из областного центра в Тольятти. Неожиданно в лобовое стекло мужчины прилетела увесистая железная пластина. Илье раздробило руку и челюсть, но опытный автомобилист смог остановить машину на трассе и не спровоцировать другие аварии. Что это было, и откуда взялась железка на магистрали «КП-Самара» рассказал родственник пострадавшего Сергей Ф.

Железная пластика попала в руку, а затем в лицо Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Илья ехал из Самары в Тольятти, когда ему мощным ударом пробило лобовое стекло. Рука была на руле, железка прилетела сначала в нее, а потом в левую часть лица. Кисть раздробило, порвались сухожилия. Также сильно повредило щеку, челюсть. Он позвонил нам и сказал, что ему что-то отлетело в лобовое, он чувствует себя плохо, сам вызывал скорую. Сказал, чтобы его не теряли, - рассказывает журналисту «КП-Самара» родственник пострадавшего.

Железная пластина прилетела в водительскую сторону Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Проезжающий мимо водитель помог пострадавшему

Сергей с супругой незамедлительно выехали к месту ДТП на 1029 км трассы М-5. В это время остановился помочь единственный водитель на автомобиле Газель. Неравнодушный молодой человек перетянул руку Ильи жгутом, чтобы остановить кровь, а сам начал искать предмет, который стал причиной жуткой аварии. Через несколько минут поисков парень на Газели нашел эту квадратную железку.

- Авария произошла на мосту через Сок, Илья недалеко уехал от Самары. Этот парень нашел и место, откуда отлетела железная пластина весом 4 кг. Как оказалось, это часть дорожного покрытия моста – закладная пластина. Таких пластин на этом мосту очень много, они приварены. Вероятно, под тяжестью большегруза, который ехал впереди машины Ильи, сварной шов разошелся и пластина отлетела. А может, она уже была оторвана и лежала на дороге, когда по ней проехала фура. Остается только гадать, но в любом случае – это недобросовестная работа дорожных служб. Такого просто не должно было быть на магистрали, где разрешенная скорость 110 км/ч, - говорит Сергей Ф.

Некачественная работа дорожных служб чуть не стоила жизни отцушестилетнего сына Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В причинах должны разбираться компетентные органы

Когда место приехали сотрудники ГИБДД, то они развели руками. Полицейские оформили ДТП, но пластину не взяли, так как посчитали это ненужным. Железка сейчас находится у родственников, которые собираются найти и наказать виновных в жуткой аварии на трассе М-5. Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, в настоящее время по данному факту проводится административное расследование.

- Таких закладных пластин на дорожном полотне по всему автобану очень много. Если работа была изначально проведена некачественно, что под тяжестью большегруза сварной шов разошелся, такое может произойти с кем угодно и когда угодно, - говорят родственники пострадавшего Ильи.

Полицейские не стали разбираться и даже не забрали главную улику на экспертизу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам Сергея, они писали о данной ситуации депутату Александру Хинштейну, который перенаправил их на сайт губернской думы. Сергей написал там заявление, но ответа еще не получил. Также он написал заявление в областную прокуратуру. Родственники поделились информацией в социальных сетях и в СМИ, чтобы вызвать общественный резонанс и обратить внимание на качество самарских дорог. В ближайшее время они свяжутся с адвокатом, и будут собирать материалы по данному делу. «КП-Самара» в свою очередь направила запросы на официальные комментарии в ГУ МВД по Самарской области и в региональное министерство транспорта.

Самарец потерял много крови Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Провели одну операцию, но впереди еще много страшных дней в больнице

Илья сейчас находится в больнице Середавина, врачи продолжают бороться за его жизнь. По словам Сергея, он находится в сознании, но ему очень тяжело говорить из-за травмы челюсти, а принимает пищу он через трубку. В прошлую пятницу ему сделали первую операцию, которая длилась почти 5 часов. Пострадавшему заменили орбитальную кость под глазом и поставили пластину в щеке, а также собрали нижнюю челюсть и скулу. Сейчас челюсть у Ильи закреплена штифтами на 2 недели, а впереди еще не одна серьезная операция по восстановлению лица и руки.

Илье предстоит пережить несколько операций Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дома Илью ждут супруга и шестилетний сын, которые очень переживают за любимого мужа и отца. После первой операции у мужчины сильно поднялась температура, но сейчас врачам удалось ее сбить. По словам родственников, Илья крепкий мужчина, который не привык жаловаться. Он говорит, что с ним все хорошо, чтобы никто из родных не переживал, но врачи пока не дают радужных прогнозов. Консилиум врачей будет решать о проведении операций, смотреть как приживаются имплантаты, и следить за общим состоянием пациента.

«КП-Самара» желает Илье скорейшего выздоровления.

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