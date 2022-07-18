Метафест возвращается после двухлетней паузы. Фото: Анастасия Сесорова

Фестиваль Метафест в 2022-м году пройдет на привычном месте на Мастрюковских озерах. В предыдущие два года фестиваль не проводился из-за угрозы распространения коронавируса. Рассказываем, когда пройдет фестиваль Метафест-2022, где состоится и как добраться.

Фестиваль пройдет 12-13 августа. В этом году организаторы также обещают широкий диапазон музыки, можно будет послушать джаз, рок, фолк и электронику.

Кто будет выступать на фестивале

В этом году организаторы заявили на фестиваль исполнителей и группы, среди которых певцы Найк Борзов, Ольга Арефьева, Василий Уриевский, Алексей Вдовин, Екатерина Яшникова, а также группы «Альянс», «Кирпичи», Markscheider Kunst, «Казускома».

Что будет на фестивале

На Метафесте будет работать лекторий, где состоятся обсуждения самой разной тематики.

Также предусмотрены дневные активности для гостей всех возрастов. Там можно будет провести время с утра до начала работы музыкальных сцен.

На фудкорте смогут удовлетворить свои гастрономические пристрастия все гости фестиваля, в том числе, вегетарианцы, любители бургеров и кофеманы.

Где пройдет

«Метафест» пройдет на поляне на фестивальном парке «Мастрюковские озера», там же, где Грушинский фестиваль.

Как добраться

До места проведения фестиваля на общественном транспорте можно добраться на автобусе №79 или маршрутке №447 от Барбошиной поляны, проследовав до Прибрежного. Далее на такси или пешком, пройти придется порядка 6 км.

На автомобиле доезжаем до поворота на Прибрежный на 996-м км трассы М-5. Организаторы предоставляют GPS-координаты, которые можно скопировать в сервис с электронными картами - 53.517322 49.84213138. За проезд на территорию фестивального парка нужно заплатить 1 000 рублей.

Где жить

На Метафесте можно расположиться в палатке, выбрав место на территории Мастрюковских озер в зависимости от своих предпочтений. Имеются туалеты, платные души и источники родниковой воды.

Также можно расположиться на турбазе ФестПарка. Там имеются домики со всеми удобствами. Размещение в двухместном домике стоит 3000 рублей в сутки, в четырехместном – 4800 рублей в сутки.

Билеты на фестиваль

Билеты на Метафест доступны для продажи, сейчас их можно приобрести на сайте фестиваля по цене в 1300 рублей.

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