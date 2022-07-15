«Если пчела заразилась - ее уже не спасти»: самарский пасечник рассказал о массовой гибели пчел

Многие специалисты уверены, что пчелы гибнут из-за обработки полей пестицидами. Фото: sambee.ru

С началом полевых работ в России участились случаи массовой гибели пчел. Подобные инциденты в 2022 году были зафиксированы в Татарстане и Томской области, причем томичи утверждали, что несчастье повторяется из года в год. В прошлом году беда не обошла стороной и Самарскую область - пчелы массово погибли в Борском районе. Все пасечники как один твердили, что причина кроется в ядовитых химикатах, которые применяют аграрии для обработки полей. «КП-Самара» выяснила, как обстоит ситуация с пчелиным хозяйством в летний период 2022 года.

Травятся во время сбора нектара

Пасечник из Сергиевского района Виктор Мишенин занимается пчеловодством уже тридцать лет. За это время деятельность широко разрослась - ульи установлены в нескольких точках, в том числе рядом с домом. Основную пасеку мужчина держит около села Боровка - участок он приобрел в собственность много лет назад. По соседству с Виктором работают его единомышленники, еще трое пасечников. Работа идет своим чередом, однако с приходом лета риск для жизни пчел возрастает - на соседние поля выходят аграрии.

- Вокруг много полей, рядом с нами в основном выращивают подсолнечник. Обработка культур, как правило, совпадает с периодом медоноса. Если пестициды попадают в организм пчелы, ее, к сожалению, спасти уже невозможно. Насекомые могут принести нектар с химикатами в улей, передать другим. Те, в свою очередь, кладут его в соты. Таким образом с пестицидом может контактировать большое количество пчел, от чего порой гибнет вся семья, - поделился с «КП-Самара» Виктор Мишенин.

Химические препараты в период обработки, как правило, применяются в большом количестве. Для сельского хозяйства - сплошная польза. Вредителям и паразитам приходит конец, а культуры дают хороший урожай. Однако для пчеловодства подобные химикаты становятся головной болью. Нередко аграрии проводят обработку днем - как раз в то время, когда пчела приступает к сбору нектара. Пестициды могут оказаться на участках сельхозкультур, на которых растут цветущие в это время медоносные сорняки, посещаемые насекомыми. Таким способом пчела получает яд, исход от которого - печальный.

- Заметить отравленную пчелу довольно легко. У нее меняется поведение, а после она просто падает, порой даже не долетев до улья. Некоторые умирают прямо в улье, а другие их выкидывают. Тогда мы сразу понимаем, что тут что-то не так, - рассказал сергиевский пасечник.

Ночные обработки спасают от гибели

Виктор Мишенин признается - ему и его единомышленникам повезло. В Сергиевском районе проблем с массовой гибелью пчел нет. Во всяком случае, они с подобным еще не сталкивались.

- Моих пчел эта беда, к счастью, обошла стороной. Других пасечников нашего района тоже - об этом мгновенно стало бы известно. Я всегда заранее узнаю у аграриев, каким препаратом будет проводиться обработка. Это позволяет следить за наличием опасных пестицидов на полях. К тому же, наши сельхозкомпании обрабатывают поля в ночное время, благодаря чему эти манипуляции никак не отражаются на пчелах, - рассказал Виктор.

По словам пчеловода, при обработке подсолнечника аграрии используют не особо ядовитый препарат. В отличие от озимой пшеницы - Виктор отмечает, что данную культуру обрабатывают более сильным средством, которое может нанести пчеле серьезный урон. Попытки спрятать насекомых на период обработки - не выход. Пчел попросту невозможно запереть в ульях в летний период.

- Если летом закрыть пчелу в улье, ей станет невыносимо жарко, нарушится температурный режим. Такие условия также приводят к их гибели. А изоляция пчел в период медоноса станет потерей для пасечника - он останется без меда, - поделился Виктор Мишенин.

Предупрежден - значит вооружен

Проблема массовой гибели пчел долгие годы является яблоком раздора пасечников и аграриев. Прятать пчел в ульях все лето нельзя, оставить поля без обработки - тоже. Однако власти нашли выход из тяжелой ситуации. В прошлом году начал действовать новый закон - он вступил в силу 29 июня.

Согласно правилам, аграрии должны заранее оповещать пчеловодов об обработке полей пестицидами. Этот пункт призван предотвратить массовое отравление пчел. Публиковать объявления нужно в СМИ за три дня до обработки. При этом необходимо указать срок, на который нужно изолировать пчел в ульях. Однако с соблюдением закона - свои проблемы.

- Конечно, лично нас никто не предупреждает об обработке. Уведомления на почту не шлют. В газетах появляются объявления, но вы видели, каким шрифтом они напечатаны? Настолько мелко, что их порой просто не замечаешь. Я всегда действую по старинке - вижу работу на полях, подхожу и узнаю всю необходимую информацию. Так и спасаемся, - подвел итог беседы Виктор Мишенин.