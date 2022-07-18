Забил трубой и ножом и скинул в реку: под Самарой мужчина зверски расправился с новым возлюбленным бывшей жены

Тело погибшего обнаружили в русле реки Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В обстоятельствах страшной трагедии разбираются правоохранители Самарской области. В городе Чапаевск убили 55-летнего Олега К., который почти неделю числился без вести пропавшим. Близкие до последнего надеялись найти его живым, но, к сожалению, сегодня, 18 июля, стало известно, что он погиб.

Силовикам и волонтерам об исчезновении Олега информация поступила 13 июля 2022 года. Заявитель рассказал, что он в этот день ушел из своего дома на улице Расковой и перестал выходить на связь. При этом личные вещи и документы владельца жилплощади остались на месте.

Ориентировка на Олега К. быстро разлетелась по социальным сетям. Его родные переживали, что у него могут быть проблемы со здоровьем.

- Возможно, проблемы с сердцем. Все обзвонили, нигде нет. Заявление написано, - указывали они.

Знакомые разыскиваемого и просто неравнодушные люди до последнего надеялись, что ситуация разрешится благополучно. Но этого не случилось. Сыщики в ходе предварительной работы по ЧП пришли к выводу, что здесь есть криминальная составляющая. Более того, оперативники почти сразу вышли на подозреваемого.

- В результате проверки были получены сведения о причастности к преступлению 42-летнего местного жителя, ранее уже судимого. Его решили допросить и он сообщил, что пропавший являлся сожителем его бывшей супруги, - делятся в СУ СК России по региону.

Мужчину искали с 13 июля 2022 года

Злоумышленник объяснил, что в ночь с 13 на 14 июля он пришел к Олегу домой - поговорить. Беседа не задалась, и гость схватил металлическую трубу и нанес несколько ударов оппоненту. Потом он то же самое сделал ножом. Повреждения оказались смертельными. Хозяин помещения перестал подавать признаки жизни.

Душегуб понял, что натворил и решил избавиться от тела. Он затащил его в машину и вывез в район села Воздвиженка Красноармейского района. Там злодей сбросил труп в реку Чапаевку и уехал.

Убитого Олега К. обнаружили после показаний задержанного. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. Сейчас расследование продолжается.

«КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибшего.