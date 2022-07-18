Берегите ноги! Проверили, что еще угрожает здоровью самарцев в прогулочных зонах в центре Самары

Жители Самары любят проводить время на набережной. Но все ли здесь так безопасно? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неделю назад в Самаре на пляже пострадала девушка - на нее обрушилась часть парапета. Это случилось в районе Полевого спуска прямо на пляже - самарчанка ничего не подозревая отдыхала на песке, а от ограждения отвалился кусок и упал прямо на нее. Естественно, глава Самары Елена Лапушкина сразу потребовала проверить все парапеты с точки зрения безопасности. Опасный участок оградили сигнальными лентами - сверху и снизу, чтобы никто не приближался.

Место падения части ограждения замотали ленточкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но единственное ли это опасное для отдыхающих место в центре города? Фотограф КП-Самара отправилась прогуляться по набережной и прилегающим улицам, чтобы проверить, где еще самарцам нужно быть максимально осторожными. Увы, но такие места нашлись.

А неподалеку парапет починили вот так, стяжкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот такой парапет находится буквально в нескольких шагах от того, который рухнул на девушку. Понятно, что это временное решение и рабочие непременно сюда заглянут, но на месте самарцев мы бы обходили это место стороной и точно старались бы расположиться подальше от ограждающей пляж стены.

Спуск для маломобильных граждан на Полевой закрыт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, стоит отметить, что спуск для маломобильных граждан на Полевой сейчас для пользования закрыт, как опасный и неподходящий для использования. Тем, кто собирается отдохнуть и нуждается в таком спуске, лучше поехать на первую очередь набережной, в районе ул. Некрасовской также есть доступный пляж. Здесь же нужно быть осторожным и вообще не ходить по спуску - пока что и парапет не полностью безопасен.

Вот такой спуск на набережной у Ладьи точно небезопасен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одно крайне опасное для ног граждан место мы нашли на пляже под набережной у Ладьи. Согласитесь, что в таких ступеньках нет ничего привлекательного. Взрослые, конечно, обойдут их стороной, но вот дети могут серьезно пораниться, пытаясь прыгать здеь. Тем более на песке не только камни, но и торчат железные штыри.

Кстати, от стены здесь тоже отваливаются куски - лишь бы не на людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Да и с фасада стены около пляжа может прилететь кусок штукатурки, видимо, прецеденты уже были. Обслуживающим организациям стоит на эту территорию обратить особенно пристальное внимание, чтобы ЧП не повторилось.

Около бассейна ЦСК ВВС нужно беречь ноги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если вы гуляете по набережной, то тоже стоит поберечь ноги. Вот так провалился асфальт около бассейна ЦСК ВВС. Особенно осторожными нужно быть роллерам и тем, кто катается на самокатах. Попав ногой в такую дыру, можно упасть и пораниться.

На Самарской площади проблемы с плиткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поднимаемся чуть выше. На Самарской площади проблемы традционные - здесь кусками вываливается плитка. Особенно плохо то, что речь идет о тех частях, которые помогают ориентироваться на местности слабовидящим и незрячим гражданам. Это может быть действительно опасно. Впрочем и те, кто хорошо видят, не застрахованы от того, чтобы споткнуться. При нас здесь чуть не улетела на асфальт девушка на каблуках, просто зацепившись за выбоину.

На ул. Ленинградской можно споткнуться о выпирающие люки, вокруг которых потрескалась плитка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ну а вот такие ловушки поджидают гуляющих на улице Ленинградская. Выпирающие крышки люков опасны для тех, кто идет, читая новости в телефоне, или активно разговаривая и не глядя под ноги. К тому же вокруг плитка пошла трещинами, и об их края легко споткнуться.

Мы подготовили этот обзор для того, чтобы компетентные специалисты смогли обратить внимание на эти места и позаботиться о безопасности горожан. Верим, что вместе мы сделаем город комфортнее.

Если вы тоже видели опасные места, присылайте фотографии с указанием месторасположения в сообщения группы ВКонтакте. Мы обязательно передадим всю информацию в администрацию Самары.