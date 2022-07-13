Опасный участок на набережной в Самаре, где на девушку упало ограждение, закрыли забором

Опасный участок будет закрыт, пока его не отремонтируют / Фото: прокуратура Самарской области

В Самаре изолировали опасный участок ограждения набережной Волги. Пролет, часть которого упала на 17-летнюю девушку, обозначили сигнальными лентами и закрыли забором. Такие меры МП «Самарская набережная» приняло после вмешательства надзорного ведомства.

- Прокурор Октябрьского района потребовал изолировать опасный участок ограждения у Полевого спуска до его ремонта. Проверка, которая прошла сегодня, 13 июля 2022 года, показала, что все было исполнено, - отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, ЧП произошло в субботу, 9 июля. На девушку, которая отдыхала на пляже, упала металлическая часть ограждения набережной. Пострадавшая получила многочисленные травмы. Сейчас она проходит лечение в одной из городских больниц. Накануне, 12 июля, стало известно, что в СУ СК по Самарской области возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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