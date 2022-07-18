У нее осталось семь детей: в Самарской области иномарка проехала по мужчине, который лежал на сбитой насмерть супруге

Муж в шоковом состоянии обнимал погибшую супругу и сам попал под колеса автомобиля Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Страшная трагедия произошла на трассе в селе Тоузаково в Кинель-Черкасском районе Самарской области, 9 июля 2022 года. Около 23:00 водитель на «Мерседесе» на всей скорости сбил насмерть 49-летнюю мать семерых детей. Все произошло на глазах супруга и старшего сына женщины. Журналист «КП-Самара» поговорил с дочерью погибшей Полиной Семеновой.

Иван и Надежда Голубовы из села Тоузаково воспитывают семерых детей, четверо из которых несовершеннолетние. Вечером в субботу супруги возвращались в домой в село Тоузаково из магазина в райцентре. По пути у них сломался автомобиль, и пришлось буксировать машину в автосервис. На помощь подоспел старший сын. Уже начало смеркаться, когда Голубовы добрались до СТО. Оттуда они шли пешком до дома, который был буквально через дорогу.

Надежда Голубова воспитывала семерых детей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Муж кинулся к мертвой супруге закрыл ее своим телом

- Папа с братом переходили трассу, а мама немного отстала. Она стояла на островке безопасности посередине дороги и ждала, когда поток машин пройдет. Папа повернулся в тот момент, когда «Мерседес» на полной скорости сбил маму, она подлетела на несколько метров и упала на асфальт. Удар был настолько сильным, что ее переломало всю, она скончалась сразу, - с дрожью в голосе рассказывает «КП-Самара» старшая дочь Голубовых Полина.

Иван кинулся к жене и в шоковом состоянии лег на бездыханное тело любимой, будто бы хотел защитить от нового удара тонны металла. Мужчина не мог поверить, что это произошло, и находился в шоковом состоянии, не обращая внимания на то, что происходит вокруг.

По словам водителя «Мерседеса», он объезжал по встречной полосе, идущих по дороге Ивана с сыном, и не увидел в сумерках Надежду, которая стояла на островке безопасности. Также стало известно, что мужчина на дорогой иномарке превысил скоростной режим, поэтому уйти от столкновения не получилось.

- Одна за одной начали останавливаться машины, люди выходили и предлагали свою помощь. Водитель «Мерседеса» также остановился, признался в совершении ДТП и ждал полицию и скорую. Он предлагал свою помощь, было видно, что он очень переживает, - говорит Полина.

Муж и сын стали свидетелями катастрофы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Один из автолюбителей проехал прямо по мужчине

Но один из водителей, который ехал в этот момент по трассе, не собирался притормаживать и останавливаться, хотя машин на обочине собралось много, а на дороге Иван прижимал к себе погибшую супругу. Мужчина на «Солярисе» не стал тормозить и на всей скорости проехал прямо по ногам лежавшего рядом с трупом супруги Ивана Голубова. Одну ногу раздробило, а по второй колеса легковушки прошли по касательной.

- Водитель не стал останавливаться и просто уехал с места ДТП. Некоторые водители помчались за ним, но даже на скорости 160 км/ч его не удалось догнать. Сотрудники полиции все же нашли «Солярис» и водителя, но тот не признает вину. Он говорит, что его скорость была 80 км/м, а сам он наехал на кирпич на дороге и не стал тормозить, потому что не посчитал это нужным, - негодует дочь погибшей Надежды и пострадавшего Ивана.

В настоящее время дело возбуждено только по ДТП с участием «Мерседеса», который сбил многодетную мать Надежду Голубову. Глава семейства Иван лежит в Кинель-Черкасской ЦРБ, ему провели операцию и поставили титанические штифты в ногу. Сотрудники правоохранительных органов приходили опрашивать его по поводу смерти супруги, но дело на водителя «Соляриса» так и не завели.

- Мой папа в больнице, врачи не дают пока что никаких прогнозов относительно его ноги. Дома остались четверо маленьких детей. Но папа понимает, что он нужен дома, поэтому уже пытается встать на костыли, чтобы не лежать долгое время в больнице, - говорит дочь Полина.

Просят помощи в поиске свидетелей

Сейчас Полина, у которой трое своих детей, взяла на воспитание четверых маленьких братьев и сестер. Сама семья девушки из Самары, но в связи с ситуацией им пришлось на лето переехать в частный дом, который находится в соседнем от родителей селе. Дочь Надежды и Ивана Голубовых не может смириться со случившимся и хочет добиться справедливого наказания для водителя, который даже не остановился, наехав на шокированного от смерти любимой жены Ивана Голубова.

- Виновник должен понести заслуженное наказание. Просим всех, кто видел момент наезда машины на папу и есть записи с видеорегистратора, написать мне. Желающие помочь, могут перевести средства на карту на имя Полины Семеновой по телефону: +7-927-013-31-09, - просит помощи старшая дочь Голубовых.

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