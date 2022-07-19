Погода в Самаре на неделю до 22 июля 2022: жара спадет, возможны сильные дожди

На этой неделе в Самаре ожидается до +27 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на этой неделе спадет жара и ожидаются дожди, местами сильные. Об этом сообщили в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода будет в Самаре до конца текущей недели.

По данным синоптиков, в рабочие дни ожидается ослабление жары. Если ранее столбик термометра уверенно преодолевал отметку в +30 градусов и даже доходил до +35, то в ближайшие дни максимум, который можно ожидать – это +27 градусов.

В ночное время ожидается от +16 до +21 градуса, а в конце недели температура может и вовсе понизится до +10 градусов.

Также синоптики отмечают вероятность дождей на этой неделе. Так, на вторник местами по области прогнозируют очень сильный дождь, при грозе возможны порывы ветра до 20-25 м/с.

Изменение погоды обусловлено прохождением через территорию региона холодного атмосферного фронта. В середине недели свое влияние окажет антициклон с запада, но к выходным снова станет дождливо и несколько прохладнее.

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