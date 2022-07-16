Дождь 15 июля 2022 года в Самарской области побил рекорд времен Хрущева

Ливень 15 июля побил многолетние рекорды в Тольятти и Сызрани Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В пятницу, 15 июля 2022 года, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Ливень установил новый рекорд в Сызрани и Тольятти. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

Так, вчера в Сызрани выпало 24,6 мм осадков. Отклонение от предыдущего максимума составило 1,2 мм. Сильный дождь побил рекорд времен Хрущева - 1963 года. В Тольятти 15 июля зафиксировали 17,3 мм осадков, что на 0,3 мм больше, чем в 1991 году. К слову, ливень подарил местным жителям двойную радугу.

По прогнозам синоптиков, в эти выходные в Самарской области будет держаться сухая погода. Существенные осадки не ожидаются. А вот в начале новой рабочей недели регион вновь может залить дождь, также возможна гроза.