«Золотые» руки и секретные приправы: почему в Самаре самая вкусная шаурма

Повара поделились секретами самой вкусной шаурмы Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Куриная, свиная, с фаршем, в сырном лаваше или в лепешке – шаурма бывает разная, но все же неизменными остаются традиционные ингредиенты для приготовления любимого многими перекуса. Блюдо пришло к нам из Турции, где ее готовят из мяса с добавлением овощей, специй и соуса. Рецепт остался тем же, но российские повара все чаще начали добавлять свою «изюминку». На днях 2ГИС провели исследование и выяснили, что в Самаре готовят самую вкусную шаурму. Журналист «Комсомолки» побывал в нескольких заведениях и узнал, как это стало возможным.

Шаурма с фаршем

В «Шашлычном рае» на Зубчаниновском шоссе готовят единственную, по их словам, в городе шаурму не из мяса, а из фарша. По словам повара, в Турции так и принято.

Здесь делают единственную шаурму из фарша Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Изначально смешивался бараний, говяжий и куриный фарш. В России же изменили рецептуру и смешивают свиной, говяжий и куриный фарш. Котлета готовится на решетке на углях. К мясу добавляются традиционные овощи – помидоры, огурцы, морковь по-корейски и лук с зеленью. Главный секрет – это наш фирменный соус с приправами. На выходе получается сочная шаурма в лаваше весом 450 грамм, - рассказывает специалист корреспонденту «КП-Самара».

Котлеты из трех видов фарша готовят на углях Фото: Наталья АРТЯКОВА

Любителей такой необычной и большой шаурмы за день набирается почти 200 человек. У владельца две точки в региональном центре и несколько по области. Опытным путем журналист «КП-Самара» проверил, что почти полкило шаурмы съесть за раз практически невозможно, но если очень голоден – то энергии от нее хватит практически на весь день.

Шаурма в виде бургера

Необычной подачей шаурмы могут похвалиться повара из «Шаурмании» возле «Вива Ленда». Ребята подают ее не только в обычном и сырном лаваше, но и могут положить мясо и овощи на тортилью, в лепешку или даже отдельно каждую составляющую в пластиковый бокс. Это удобно, когда, например, на диете и не ешь мучные блюда, можно поесть отдельно мясо на гриле и овощной салат с фирменным соусом.

Кафе быстрого питания работает круглосуточно Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Мы не стоим на месте и придумываем новые необычные подачи привычной шаурмы. Например, только мы в Самаре готовим вкусную закрытую пиццу с различными начинками на основе куриного мяса на гриле, а совсем недавно в меню появилась шаурма-донер. Это традиционная шаурма, но ингредиенты сложены слоями, что позволяет есть ее, как обычный бургер, - рассказывает журналисту владелец сети «Шаурмания».

Секрет в соусе Фото: Наталья АРТЯКОВА

По словам поваров, секрет их удивительно вкусных блюд – это приготовление с любовью, ну и, конечно же, фирменный соус. Соус готовится из домашнего майонеза с добавлением турецких приправ. В классическую шаурму, помимо помидор, огурцов, лука и моркови, для сочности кладется пекинская капуста.

Шаурма с «остринкой»

Своим секретом приготовления самой вкусной шаурмы поделились повара кафе «Шаурма №1» на площади Кирова. Бистро существует уже несколько лет и самарцы знают и любят это заведение. Гурманам предлагают классическую шаурму, но «изюминкой» является самодельный соус и добавление перца чили или халапеньо для любителей остренького.

Одно из популярнейших заведений в Самаре Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Почему в Самаре лучшая шаурма? Да потому что готовят ее «золотые» ручки, - смеется повар «Шаурма №1».

Как и во многих других заведениях шаурму готовят при клиенте, который своими глазами видит, что кладут в его блюдо. Повар сначала промакивает лаваш в соке от мяса, приготовленного на гриле, а затем добавляет овощи и срезанные пласты маринованной горячей курогрудки и бедер. Шаурма получается очень сочной и вкусной, что ценят жители областного центра.

У каждого повара есть свой секрет приготовления Фото: Наталья АРТЯКОВА

В основном в Самаре шаурма готовится из куриного мяса, мало кто использует свинину или говядину. Повара уверяют, что закупка курицы происходит исключительно у проверенного поставщика, а хранится мясо без нарушения условий. За один день за большой шампур могут насаживать две порции маринованного в специях мяса, никогда мясо не остается на мангале более чем на сутки. Мы спросили у поваров, почему тогда некоторые так боятся отравлений от уличной еды. В первую очередь, это неправильное хранение продуктов, а также использование некачественных овощей или даже лаваша с химикатами.

- Сейчас можно найти много разных видов лаваша для шаурмы – сырный, томатный, горчичный. Чаще всего используют сырный, потому что он имеет хотя бы запах, а вот в томатном и горчичном в основном красители и химия. Мы не рискуем здоровьем своих клиентов, поэтому не делаем такую шаурму, - в один голос говорят самарские повара, с которыми общался наш журналист.

КОМПЕТЕНТНО:

Многие боятся не только отравиться шаурмой, но и считают это блюдо даже вредным для фигуры и организма в целом. Диетолог, автор серии книг по здоровому образу жизни Юлиана Плискина развеяла этот миф, однако с условием внесения некоторых корректировок в рецептуру блюда.

- Чтобы сделать шаурму менее калорийной, нужно когда вам готовят шаурму попросить не класть срезанное ранее мясо с вертела, которое уже упало вниз в масло и попросить положить больше овощей. Раскрою маленький лайфхак, чтобы позволить себе это блюдо, даже сидя на диете. Разворачиваем готовую шаурму и отрываем лишние слои лаваша. В итоге у нас остается небольшой кусочек пресного теста, овощи и нежирное мясо, что достаточно полезно и питательно. Но если в шаурме есть соус, особенно покупной, а не приготовленный самостоятельно, то это блюдо уже считается гастрономическим лакомством. Баловать себя таким блюдом можно, но в небольших количествах, потому что соус добавляет калорийности, - поделилась секретом с «КП-Самара» диетолог Юлиана Плискина.

Но есть и некоторые нюансы, которые менее позитивны. Шаурму, даже в более менее «полезном» варианте без соуса, не рекомендуют употреблять людям с заболеваниями ЖКТ, страдающим гастритом и другими воспалениями слизистых оболочек По словам Юлианы Плискиной, в жареном мясе преобладает масло, а это категорически запрещено при лечебной диете. Не стоит рисковать, поэтому лучше отказаться от шаурмы, хотя бы на время лечения.

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