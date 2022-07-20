Ремонт был шесть лет назад: в минтрансе рассказали, почему пластина с самарской трассы пробила голову водителю

Прижимная пластина необходима для фиксации перекрывающего листа деформационного шва Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В начале июля 2022 года 35-летний Илья ехал из Самары в сторону Тольятти по автобану. В какой-то момент от дороги оторвалась железная пластина и прилетела прямо в лобовое стекло его автомобиля, раздробив мужчине руку и челюсть. Как такое стало возможным, журналистам «Комсомолки» рассказали в министерстве транспорта региона.

Ремонт проводили в 2016 году Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Прижимная пластина необходима для фиксации перекрывающего листа деформационного шва. Последний раз ремонт дороги проводился в 2016 году, и на тот момент деформационные швы были в нормативном состоянии, - сообщили «КП-Самара» чиновники.

По данным правительства Самарской области, данный участок дороги, где произошла авария, обслуживает подрядная организация ООО «Облдорстрой». В рамках контракта подрядная организация, обслуживающая инженерное сооружение, проводит периодические осмотры объекта раз в 10 дней.

Пластина прилетела в лобовое стекло Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- В настоящее время продолжается расследование, причины произошедшего пока не установлены. Ранее подобных случаев на федеральных дорогах, подведомственных ФКУ «Поволжуправдор», никогда не было, - говорят в минтрансе.

Сам Илья говорил родственникам, что перед ним ехал большегруз. Вероятно, фура наехала на уже деформированную пластину и привела ее к движению в сторону легкового автомобиля. Родственники незамедлительно прибыли на место происшествия, полицейские также прибыли по вызову. Как рассказал нам родственник Ильи Сергей Ф., сотрудники Госавтоинспекции не стали вызывать помощь коллег, а лишь оформили протокол по ДТП. Кроме того, они не забрали самую важную улику – пластину, которая и стала причиной травм молодого человека.

Илья находится в больнице Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В настоящее время Илья находится в больнице под наблюдением врачей. Ему продолжают восстанавливать кости на руке и челюсти. Несмотря на тяжелые травмы, мужчина старается сохранить спокойствие и позитивный настрой, чтобы не расстраивать свою жену и маленького сына. Родственники поддерживают Илью и желают ему быстрее восстановиться и вернуться домой. Кроме того, родные парня ищут адвокатов и собирают полную информацию о происшествии, чтобы привлечь внимание чиновников к проблеме самарских дорог.

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