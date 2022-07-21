Разбитая бутылка и пожелание доброго пути: изготовленные в Самаре суда спустили на воду

На воду спустили суда, построенные в Самаре Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самаре в среду, 20 июля, состоялся торжественный спуск на воду двух судов, изготовленных на ЗАО «Нефтефлот». Как рассказал генеральный директор предприятия Сергей Фофанов, суда с подобным промерным классом впервые строятся в России. На воду их спускали в торжественной обстановке и соблюдали соответствующие моменту традиционные церемонии. Настоятель храма Архангела Михаила протоиерей Константин Калашников совершил освящение новых судов, а потом состоялось и традиционное разбивание бутылки о борт.

Во время спуска на воду также совершили освящение новых судов Фото: Вячеслав СОРОКИН

Бутылка разбита, традиции соблюдены Фото: Вячеслав СОРОКИН

Исследования станут эффективнее

По словам Сергея Фофанова, хотя завод последние 5-6 лет активно занимается судостроением, технический флот является для коллектива предприятия новой компетенцией.

Изготовленные суда предназначены для гидрографических изысканий и промерных работ, а также полевых и изыскательских работ. Такие суда необходимы, в том числе, для контроля состояния судового хода на внутренних водных путях и акваториях портов. Проще говоря, с помощью промерных судов выявляют возможности для судоходства и перспективы появления новых водных путей.

Дело в том, что русла меняются, поэтому промеры нужно делать постоянно, причем, использовать новые технологии, позволяющие значительно сократить количество прохождений на интересующих участках (при прежних технологиях нужно было производить до тысячи прохождений).

Подобные суда строятся в России впервые Фото: Вячеслав СОРОКИН

На изготовленных судах установлен промерный комплекс, который сканирует рельеф дна и создает цветное 3D-изображение. Оборудование дорогое и технологически сложное, необходимо было его правильно установить в сочетании с другим имеющимся на судне системами.

Суда не останутся в Самаре

Во время торжественного спуска судов на воду гендиректор предприятия Сергей Фофанов заявил, что Сухая Самарка «увидит в предприятии большие возможности для развития», и в целом для поселка завод является градообразующим.

- Коллектив завода уже достаточно большой, численность персонала увеличивается, предприятие находится в динамике развития, - сказал Фофанов журналистам.

Суда оснащены современным оборудованием Фото: Вячеслав СОРОКИН

Вместе с тем, построенные суда не останутся в Самаре, а отправятся работать в другие города. Присутствующий на церемонии депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн выразил недоумение, почему в Самаре не заказывают суда на местном предприятии. Так, недавно в Самару прибыло скоростное судно «Валдай-45Р» из Нижнего Новгорода.

Как отметил депутат, в дальнейшем на предприятии будут выпускать суда из отечественных комплектующих, что особенно актуально в нынешних условиях, когда активно развивается тема импортозамещения.

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