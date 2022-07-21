«У нее обгорели все руки»: житель Сызрани рассказал, как вытащил парализованную женщину из охваченной огнем квартиры

Дмитрий отмечает, что не боялся зайти в горящую квартиру Фото: из соцсетей

Ночью 13 июля страшное ЧП произошло в жилом доме по проспекту 50 лет Октября в Сызрани. Там загорелась квартира на седьмом этаже. Один человек погиб сразу, двоих удалось спасти благодаря вмешательству неравнодушных людей, в частности - 29-летнего Дмитрия Сидоркина.

- Мы запозднились с друзьями и стояли на улице возле нашего дома. Я пошел девушке за кофтой, сначала ничего не заметил, но когда вышел из подъезда, то увидел пламя из окна на одном из верхних этажей, - рассказывает Дмитрий корреспонденту «КП-Самара».

Молодой человек сразу же бросился обратно к себе - за газовым ключом. Он решил, что это самый необходимый предмет сейчас, который поможет избежать большого количества жертв.

- Спустился вниз, перекрыл газ у всего подъезда, видел, что жильцы уже стали выходить потихоньку. Мы же с другом Славой поднялись на седьмой этаж - именно там был очаг возгорания, - продолжает наш собеседник.

Дверь в квартиру открыта. Кругом дым, а на пороге сидит мужчина и жалобно просит - «Спасите маму!» Оказалось, что она парализована и находится в какой-то из комнат. Дмитрий снял майку, повязал ее на голову и не задумываясь на корточках зашел в полыхающее помещение. Видно ничего не было, но по стонам мужчина нашел лежащую на полу женщину.

- Я тянул ее за руки, встать там уже не представлялось возможным. Вытащил ко входу, сам наглотался дыма, спустился на шестой этаж намочил майку, чтобы продышаться и снова поднялся, - продолжает он. - У нее обгорели все руки. Мы обмотали их халатом и вытащили ее в безопасное место.

Уже прибыли пожарные. Дмитрий спустился вниз, чтобы не мешать. Спустя несколько дней после ЧП он признается, что не испугался. Все прошло очень быстро - «мимолетно», поступить иначе не мог.

- Я слышал, что человек, в чьей комнате начался пожар, сгорел почти сразу. Через день в больнице скончалась и эта женщина. Тот, что сидел у двери, до сих пор в больнице, - говорит Сидоркин.

По информации ГУ МЧС региона, погибшему мужчине было 46-лет. Парализованной пенсионерке - 73 года. Выжившему - 53. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Эвакуировали 27 человек.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. Горожане соболезнуют близким жертв и восхищаются поступком Дмитрия Сидоркина, который рисковал собой ради других.

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