В мэрии Самары рассказали, зачем обвиняемые в коррупции чиновники ездили в Дубай летом 2021 года

Чиновники результативно поработали в ОАЭ

Упрекнули в туруслугах

В мэрии Самары дали еще один комментарий, касающийся возбуждённых прокуратурой дел в отношении глав департаментов строительства и транспорта администрации города. В ведомстве требуют отправить чиновников Маркина и Шанова в отставку в связи с утратой доверия. Как выяснилось, все дело в командировке в Дубай в конце мая - начале июня 2022 года. У ведомства вызвали вопросы предоставленные для отчета документы. В частности, договор о проживании в отеле - там было указано, что чиновники получали туристические услуги, а из бюджета возмещается лишь найм жилья. Согласно документам, Сергей Маркин, например, мог жить 8 дней в отеле за 70 тысяч рублей.

Впрочем, жителей города возмутил и другой факт. Темой для обсуждения стал сам факт командировки в ОАЭ в разгар проблем с коронавирусом и в непростой экономической ситуации.

"Пользы было много"

Но в мэрии напомнили - все было не просто так, в тот период в Дубаях проходило важное обучение, Образовательный проект для команд 100 крупнейших городов России. Его организовала государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Выбор места для семинара, конечно, понятный, но все же у многих возник вопрос, отчего бы не учиться в России. В мэрии не стали комментировать работу коллег из ВЭБ, но рассказали, почему было так важно отправить на обучение чиновников.

- По итогам обучения командой города Самары был разработан и защищен комлексный проект развития территории с перечнем проработанных мероприятий. Все они легли в основу обновленной стратегии развития городского округа Самара на период до 2025 года, - отметили в администрации города.

Здесь также поделились и конкретными достижениями. Например, именно благодаря образовательному проекту, был разработан переход на брутто-контракты, которые повысят качество предоставляемых транспортными предприятиями услуг. Сейчас этот проект уже начал реализовываться.

А благодаря работе в Дубаях Сергея Шанова, запущен в работу механизм комплексного развития территорий, застроенных ветхим и аварийным жильем.

- Завершается разработка новых подходов к формированию градостроительных параметров с учетом опыта крупных передовых городов РФ, которые планируется реализовать в обновляемых правилах землепользования и застройки города уже в текущем году, - также добавили в мэрии.

Виновны или нет?

Коллеги не согласны с претензиями прокуратуры к чиновникам. В мэрии предполагают, что правоохранительные органы во всем детально разберутся и установят отсутствие вины муниципальных служащих.

Напомним, что в постановлениях прокуратуры четко прописано, что не понравилось проверяющим: заключение с отелями договора на оказание туристических услуг, а не найм жилья, оплаченная из бюджета услуга "выбор места" для Сергея Маркина в самолете. Интересно, кстати, что проживание главы дептранса обошлось казне почти в два раза дороже, чем главы департамента строительства. За первого заплатили 42 тысячи рублей, за второго - 72 тысячи рублей. Трансфер каждого обошелся в 10 тысяч рублей. Конечно же, жители города уже обсудили, что чиновников для экономии могли бы отвезти на место и вдвоем. Также в прокуратуре указали, что чиновники получили слишком много суточных: Например, Шанову досталось 26 тысяч рублей, а надо было выдать лишь 9 232 тысячи. В программе форума особенно отмечено, что участников кормили и вывозили на экскурсии, так что претензии прокуратуры к суточным видятся обоснованными.

Впрочем, степень виновности самих чиновников предстоит выяснить прокуратуре. Возможно, все дело лишь в самих формулировках документов.