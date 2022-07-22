Цель командировок — туризм? Что не так с поездками глав двух департаментов Самары в ОАЭ

Прокуратура потребовала уволить Сергея Шанова и Сергея Маркина из-за утраты доверия

В Самаре прокуратура потребовала уволить двух чиновников городской администрации. Речь идет о главе департамента градостроительства Сергее Шанове и руководителе департамента транспорта Сергее Маркине. Надзорное ведомство считает, что их необходимо отправить в отставку «в связи с утратой доверия». Причина — командировки муниципальных служащих в Дубай. Правоохранители полагают, что их целью был туризм.

Командировки в ОАЭ

Сергей Шанов и Сергей Маркин посетили Дубай в конце мая — начале июня 2021 года. Они провели в крупнейшем городе ОАЭ неделю. По данным администрации Самары, это была служебная командировка. Чиновники должны были пройти там обучение, которое организовали в рамках образовательной программы для 100 больших городов России. Обучающий модуль, участниками которого стали главы самарских департаментов, включали ежедневные обеды, прогулки по даунтауну и экскурсии в пустыню.

После той поездки прошло около года. И накануне, 21 июля, стало известно, что у прокуратуры возникли претензии к сотрудникам городской мэрии — насчет порядка оплаты расходов в заграничных командировках и их обоснованности.

Необоснованные расходы

— Анализ представленных документов свидетельствует о том, что заявленные расходы потрачены не в целях пребывания в служебной командировке, а в целях получения туристических услуг, — говорится в представлении прокурора Самары Артема Ярыгина. Документ в своем телеграм-канале опубликовал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Копия представления прокуратуры Самары / Фото: Александр Хинштейн

По данным надзорного ведомства, чиновникам необоснованно и незаконно возместили часть расходов: Сергею Шанову, который потратил в поездке в Дубай 131 495 рублей, — 69 345 рублей, а Сергею Маркину, израсходовавшему 161 810 рублей, — 107 213 рублей. К примеру, им оплатили трансфер, а также выбор места в самолете («апгрейд» авиабилетов на 4100 рублей провел глава дептранса). Также выяснилось, что сотрудники администрации Самары оплатили проживание не в самом отеле, а через туристическую компанию.

Возбуждение уголовного дела

В отношении главы департамента градостроительства Самары Сергея Шанова прокуратура возбудила уголовное дело. Информация об этом стала для мэрии неожиданной. В администрации утверждают, что поездка в Дубай была служебной командировкой, цель которой — обучение. Расходы он возмещал не единолично, а через бухгалтерию своего ведомства.

— Полагаем, что органы предварительного следствия детально разберутся в ситуации и установят отсутствие виновности Сергея Шанова в каком-либо противоправном деянии, — отметили в мэрии Самары.

Интерес надзорного ведомства к главе департамента транспорта Сергею Маркину в городской администрации пока не прокомментировали.