Граффити, романтичные лестницы и «питерский» дворик: показываем необычные места для фотосессий в Самаре

Яркие цвета и необычные фоны — для этого не нужно тратить деньги на студию, достаточно зайти в один из самарских двориков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето в самом разгаре и у многих уже есть горячие фото с набережной и пляжа, уютные и нежные из открытых террас и кафе, яркие у фонтана. Вы уже позировали или снимали сами на Ленинградской, побывали в разных парках...Что же дальше? Самое время добавить в летние фотосессии изюминки и небанальных локаций. Фотограф «КП-Самара» подготовил специально для читателей подборку с адресами из исторического центра и даже курмышей, которая в этом поможет.

Во дворе на Чапаевской можно найти лестницы, увитые плющом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Романтичные лестницы

Дворик по Чапаевской 112 мы уже упоминали в одной из наших подборок , но он достоин особого внимания в контексте фотолокаций, потому что это практически студия под открытым небом. Во-первых, на входе встречает выразительное граффити из «толпы» темнокожих людей, на лицах которых читаются разнообразные эмоции. Можно прислониться к стене и строить гримасы вместе с ними или пройти сразу к одной из трех лестниц. Мы облюбовали невысокую, ведущую на крыльцо, увитое плющом. Если у модели яркий, контрастирующий с зеленью наряд, но запоминающееся фото гарантировано.

Лодки можно найти не только у причала, некоторые из них «припаркованы» в самарских двориках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лодка

Чтобы сделать фото с лодкой, не обязательно идти к Волге. Одна из них стоит во дворе по Фрунзе, 83. Причем так удачно, что на заднем плане находится яркая кирпичная стена, а в качестве переднего можно использовать ветки раскинувшейся здесь ивы.

Интересные фоны можно найти не только в студии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Яркие фоны

Для того, чтобы снять портрет на выразительном фоне, не обязательно идти в студию. Есть бесплатный и доступный вариант: двери. К сожалению, притягивающих взгляд не так уж и много, но найти можно. Одна из них — глубокого синего цвета — находится по адресу Фрунзе, 70. Единственный минус такой съемки в том, что нужно прислушиваться к шагам за дверью, чтобы кто-нибудь не открыл ее неожиданно.

Гармоничные цвета

На Ленинградской есть двор с интересным цветовым сочетанием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По Ленинградской, 21 можно найти приятное сочетание цветов: синего, зеленого и терракотового. Интересно будут смотреться как общие планы, так и крупные: при портретной съемке синее граффити уйдет в размытие, создавая приятный задний план.

И в Самаре есть свой «филиал» Питера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Питерский дворик

Если нырнуть в арку художников на Ленинградской, можно найти дворик, который очень напоминает питерский. Это не традиционный двор-колодец, но в его атмосфере, в конфигурации стен есть нечто, заставляющее воскликнуть практически каждого, кто туда попадает: «Да это же как в Питере!»

На лестнице напротив костела можно сделать фото в готическом стиле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как в Праге

Казалось бы, что делает костел в подборке необычных локаций? Как видите, даже при съемке самых популярных достопримечательностей можно найти необычный ракурс. Возможно, о нем знают те, кто часто бывает в центре: рано или поздно эта лестница напротив попадет в поле зрения. Но часто люди, а особенно туристы, так захвачены величием костела, что не видят ничего кроме него. Им очень хочется «упаковать» себя и эту громадину в один кадр, но непонятно как. Один из способов это сделать — забраться на лестницу клиники, которая напротив. Если снимать днем, то свет будет контровой — то, что надо для выразительных силуэтных фото. Можно скадрировать так, что в кадре останутся только модель, перила и шпили костела. Незнакомый с самарской архитектурой человек может решить, что это фото, например, из Праги.

По Куйбышева, 96, можно найти очень колоритный дворик Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Пикник», гирлянды и столы

Столы, выставленные как парты, гирлянды из разноцветных фонариков, много граффити, ретро-стена и окно с пластинками — все это можно найти во дворе по адресу Куйбышева, 96. Ныряйте и выбирайте то, что больше по вкусу.

Этот интересный дом находится на Кишеневской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выразительная разруха

Из центра переносимся в Куйбышевский район. Правее ДК Нефтяник находится живописный дом колоннами и балконом. Следы разрухи навряд ли радуют местных жителей, но отлично смотрятся на фото.

Колонны ДК «Металлургов» особенно интересно выглядят в солнечный день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Колонны

Если хочется добавить в фото ритма, то колонны в этом помогут. Многие вспоминают сразу про театр оперы и балета или про храм на Барбошиной поляне, но есть и менее заезженная локация: ДК «Металлургов» на площади Мочалова. К тому же, в солнечный день выразительный свето-теневой рисунок здесь гарантирован.

За нежной цветовой гаммой отправляемся в поселок Управленческий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пастельные тона

На Вертолетке получаются прекрасные фото с видом на Волгу, но они есть в альбоме практически у всех жителей города. Чтобы разнообразить свой фото-улов с очередной поездки на смотровую площадку, можно прогуляться по близлежащим улицам. Многие стены здесь пастельных тонов, которые гармонично между собой сочетаются. Если не брать в кадр надписи, предупреждающие о сходе снега, то вы снова как в студии.