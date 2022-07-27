«Люди хоронят себя на диване»: как самарец с искаженным скелетом вопреки прогнозам врачей стал успешным спортсменом

Самарец принял свою болезнь и начал жить полной жизнью Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Для многих хронические заболевания - приговор. Люди узнают страшные диагноз с детства и опускают руки. К счастью, не все. 30-летний Максим из Самары родился с экзостозом костей, передавшимся ему по наследству. В возрасте пяти лет он думал, что недуг не даст ему возможности жить как все другие дети, поэтому ему пришлось принять реальность. Однако сейчас все изменилось. Мужчина активно занимается спортом и не думает о неприятностях, которые сулили врачи. Своей историей он поделился с журналистом «КП-Самара».

Врачи запретили любые активности

Экзостоз, также известный как«костная шпора» – это доброкачественное образование новой костной ткани на поверхности кости. Он может вызывать хроническую боль. По словам Максима, первую костную шпору у него нашли в районе груди, после новообразования начали распространяться по ногам и рукам.

- Помимо шишек на руках, ногах, пальцах, у меня плохо разгибаются руки. В повседневной жизни это приносит массу неудобств. Например, простые походы в магазин или переезды могут доставить дискомфорт при долгой нагрузке на руки, - рассказывает Максим.

В детстве Максим занимался футболом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Врачи категорически запретили мальчику физические нагрузки, но вопреки их рекомендациям, Максим все же занимался в школе профессиональным футболом. Как рассказал самарец, те виды спорта, где нужно задействовать руки, он избегал, а в футболе важны только ноги. Шишки смущали ребенка, поэтому он закрывал их щитками и гетрами.

Было сложно принять себя психологически

В школьном возрасте Максим прошел сложный период психологического принятия себя. Мальчик испытывал стресс, понимая, что он не такой, как все, что его тело с шишками выглядит иначе. Все ребята занимались различными видами спорта, бегали и играли, а Максиму врачи запрещали физические нагрузки, чтобы не испытывать боли и не ухудшать состояние костных шпор. В летний период Максим даже не загорал, потому что в больнице рассказали о вреде солнца на его организм, и ребенок все лето ходил в кофтах с длинным рукавом.

- В 13 лет сложная финансовая ситуация в семье усугубилась смертью моего отца, после чего я пошёл зарабатывать деньги и начал жить взрослой жизнью, позволяя себе то, что не позволял мне отец. Спорт я забросил, больше развлекался и отдыхал без какой-либо цели на жизнь. Так я жил 6 лет. В 19 лет мне поступило предложение заняться спортом, а именно смешанными единоборствами. Я не думая согласился, и жизнь стала меняться на глазах в лучшую сторону, - откровенничает Максим.

От единоборств до фитнеса

В 19 лет знакомые предложили Максиму заниматься смешанными единоборствами. Парень с болезненными руками сначала испытывал некий дискомфорт, а после начал заниматься боксом.

- В боксе спортсмены работают только руками и попробовав этот вид спорта на себе, я понял, что из-за деформации рук и их ограниченных движений, как бы мне не хотелось, боксом заниматься, все же было слишком рискованно получить серьёзную травму. Случилось так, что на одной из тренировок я выбил шишку на руке, которая была на локтевой кости в районе плечевого сустава. Какое-то время она была под кожей, а после рассосалась. Мне это не доставляло никакого дискомфорта, поэтому к врачам я не ходил, - говорит самарец.

Но с боксом молодой человек решил завязать. Он понимал, что без спорта он не сможет быть в хорошей форме, а молодому парню это было необходимо. Также хотелось все больше совершенствовать свое тело, поэтому Максим стал заниматься фитнесом. Многие виды спорта не подходили ему по состоянию здоровья, поэтому он создал собственную программу тренировок в зале и посещал его хотя бы пару раз неделю.

К сожалению, без оперативного вмешательства не обходится Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Но в жизни Максима бывали и сложности из-за экзостоза костей. В 2017 году ему провели операцию по удалению шишки на ноге. После нее он восстановился достаточно быстро и уже через три месяца продолжил тренировки. Вторая операция на руку прошла в 2020 году. По словам Максима, врачи не исправили ситуацию, а самочувствие стало ухудшаться. Мужчине пришлось сделать паузу в спорте, в это время он начал заниматься карьерой и семьей.

Сейчас тренирует и мотивирует других

- В этом году мне предложили стать судьей и вести два взвода на Гонке героев. Это было неожиданностью, но я с радостью согласился. На Гонке героев помимо судейства, я проводил инструктаж двух взводов. Ребята проходили трассу, а я показывал, как нужно делать это правильно и безопасно, - рассказывает Максим.

Помимо сопровождения взвода от старта до финиша, инструкторы должны были уметь оказывать первичную помощь при травмах участникам гонки. Максим получил колоссальный опыт на этом мероприятии, а также массу хороших отзывов от взвода. Теперь он планирует принять участие в качестве инструктора и судьи в Гонке героев, которая будет проходить в Казани.

- У меня получилось замотивировать своих подопечных на Гонке героев. Много людей хоронят себя на диване, даже если не имеют никаких болезней, - говорит Максим.

В этом году Максиму предложили стать инструктором и судьей на Гонке героев Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Мужчина не стал сидеть на месте и бояться заниматься спортом, а наоборот, начал активно искать для себя подходящие активности.

- Я всем говорю, что нужно принять свою болезнь и подбирать комфортные для себя условия. Существует много различных видов спорта и прочих активностей для здорового образа жизни, просто нужно выбрать именно, что подходит именно вам. Тело должно двигаться, кровь циркулировать, а сердце функционировать, тогда и мозг будет работать во много раз эффективнее, - говорит он.

Максим на своем примере показывает, что даже с серьезной болезнью можно и нужно жить полной жизнью Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Максим решил и дальше мотивировать людей активно заниматься спортом. Сейчас он набирает группу для тренировок с акцентом на рукоходы и общую выносливость.

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