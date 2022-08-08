«Когда человек хоронит себя заранее – это безумно тяжело»: самарский фотограф создала фотокнигу, снимая больную онкологией бабушку

Многие врачи говорили женщине, что ее состояние ухудшается из-за возраста. Фотограф: Кристина СЫРЧИКОВА

Больше года самарский фотограф Кристина Сырчикова снимала свою бабушку, которая боролась с раком, столкнулась с отечественной медициной и, в конце концов, решила сшить себе платье на похороны. На радио «Комсомольская правда» она рассказала о фотокниге, которая появилась в результате этой съемки и об эмоциях, которые она испытывала во время ее создания.

- Расскажите о своей бабушке, какой она была?

Бабушка была добрым, светлым человеком. Родилась она в Смоленской области в деревне и в 13 лет переехала в Самару к сестре. Отучилась в колледже и много лет работала инженером по безопасности. Свою бабушку я знаю в первую очередь как классического пенсионера, который любит ездить на дачу и выращивать цветы.

- Вы были близки со своей бабушкой?

Думаю, да.

- Можете назвать самое теплое воспоминание, связанное с бабушкой? Может быть, история из детства.

Я помню, как хотела уехать к другой своей бабушке на лето, но очень сильно накосячила – сломала фотоаппарат. За это родители меня наказали – отправили на дачу и велели выполоть несколько соток земли. Я все сделала, и бабушка сняла для моих родителей видео, где демонстрирует выполненную работу и просит отпустить меня в деревню. Я никогда не забуду, как она заступилась за меня, и это воспоминание – самое светлое и теплое.

- Когда бабушка заболела? Как долго длилась болезнь?

В 2009 году у нее обнаружили язву желудка, которая переросла в рак. Бабушка болела на протяжении 5 лет. В 2014 году она ушла.

Эта пожилая женщина боролась с раком в течение нескольких лет. Фотограф: Кристина СЫРЧИКОВА

- Вы помните момент, когда решили, что точно хотите и точно сможете фотографировать свою бабушку в период болезни?

Когда я только начинала снимать, все было не так плохо, состояние было стабильным. Решение фотографировать не было моим – бабушка сама начала разговор. Неприятные ситуации с врачами, бешеные цены на лекарства – все это накопилось. Мы поговорили и решили, что будем снимать. Решение было совместным.

- Вы понимаете, зачем это было нужно ей?

Чтобы поделиться. Во время болезни многие люди часто ощущают себя очень одинокими, им кажется, что никто в мире не сталкивается с таким диагнозом.

- А зачем это было нужно вам?

Чтобы было проще пережить потерю близкого человека. И я хотела сохранить каждый момент, проведенный с близким мне человеком. В моменты, когда я не работаю над книжкой, мне снится бабушка. Я думаю, это знак, что нужно завершить начатое.

- Расскажите, какими были первые фотографии бабушки для фотокниги?

Первые снимки были довольно тривиальными. Я фотографировала чеки из аптеки у нее в руках. Это было в тот же день, как мы приняли решение о создании фотокниги.

- Вы часто встречались с бабушкой в период болезни?

Да, довольно часто.

- Как она менялась?

Сначала все было неплохо. В один момент у бабушки поднялась температура до 38 и держалась очень долго. Потом у нее началась аллергия, и мы никак не могли понять на что. Аллергологи отказывались помочь – говорили, что возраст слишком большой. Ей было 74 года на тот момент. Мы решили самостоятельно найти источник аллергии, перебрали весь дом, сменили подушку на всякий случай, но так и не нашли. Высокая температура не менялась, и бабушка постепенно начала сдавать. Ей было настолько плохо, что она не стала отмечать свой день рождения.

Отчаявшись, женщина решила самостоятельно сшить себе платье для похорон. Фотограф: Кристина СЫРЧИКОВА

- Насколько тяжело было снимать?

Если честно, то всегда по-разному.

- Когда было тяжелее всего? Возникало ощущение, когда хотелось все бросить?

Думаю, период, когда бабушка лежала и не могла встать. Она была практически без сознания, и мне было просто не по себе.

- У вашей книги интересная обложка. Что она означает?

Когда отчаяние моей бабушки достигло своего пика, она решила сшить себе похоронное платье. И ткань, которой переплетена книга, точно такая, как у этого платья. Все, кто смотрят и трогают книгу, будто прощаются с моей бабушкой.

- Как долго она шила платье? Наверное, больше месяца. Это было за полгода до смерти.

- В вашей книге часто встречаются различные народные рецепты. Бабушка верила в такие вещи?

Да, верила. Пила разные самодельные настойки. Но в первую очередь она верила в медицину, а потом уже в народные средства.

- Вам было страшно фотографировать похоронное платье?

Да, было не по себе. Было неприятно осознавать, для чего она шьет себе это платье. Я думаю, это заставило меня снимать чаще. Когда человек хоронит себя заранее – это безумно тяжело.

- Ваша книга о надежде или об отчаянии?

Скорее, об отчаянии. Но я строю повествование в книге таким образом, чтобы это отчаяние перевернулось с ног на голову. Например, после фотографии с похорон идет фотография, на которой изображена почти вся моя семья. Фото старое, где все моложе и счастливее. Фото, где бабушка абсолютно здоровая и веселая. И я запомню ее такой навсегда.

- Эта книга задумывалась для себя или для других?

Для других. Для тех, кто хотел бы очиститься от морального груза. Потому что после прочтения сначала становится очень тяжело, но после все тяжелые эмоции выходят наружу.