«Здесь строили ракету для Гагарина!»: бразильянка рассказала, почему решила покорять космос из Самары

Охана Бергер из Бразилии учится в Самаре. Фото предоставлено Самарским университетом

В Самарском университете им. академика С.П. Королева только что закончила бакалавриат по направлению «Ракетные комплексы и космонавтика» студентка из Бразилии Охана Бергер. Она стала одной из первых бразильянок, получившая «космическое» образование в России.

Она продолжит обучение в магистратуре, а «КП-Самара» девушка рассказала, как решилась переехать из Бразилии в Россию, почему выбрала «космическое» образование и чем самарские пляжи отличаются от бразильских.

- Охана, расскажи, откуда у тебя появился интерес к специальностям, связанными с космосом?

- Космос я люблю с детства! Наверное, в детстве все так или иначе увлекаются космосом, но у меня эта любовь осталась! В детстве я была в лагере, и мы ходили с палатками на экскурсию в горы. Я помню, было очень темно, и на небе мы видели огромное количество звезд. Нам тогда рассказывали о звездах, и я было очень впечатлена. Сколько себя помню, всегда хотела заниматься чем-то, связанным с космосом!

- А где больше видно звезд – у нас или в Бразилии?

- В городах их что здесь, что в Бразилии практически не видно! Все равно нужно ехать за город и там наблюдать.

Когда Охана уезжала из Бразилии, родные напоминали ей, что в России бывает холодно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- По какой специальности учишься?

- Программа называется «Ракетные комплексы и космонавтика», направлена на изучение наноспутников. В этом году закончила бакалавриат и уже поступила на магистратуру.

- Что планируешь делать после завершения обучения?

- Я хочу быть преподавателем, вести научные исследования.

- Давно живешь в Самаре?

- Я тут живу уже пять лет, приехала в 2017-м году. Приехала на учебу именно в Самару. До этого я поступила в университет в Бразилии, проучилась два года. У нас было много русских преподавателей, даже заведующий кафедрой – русский. И у нас есть такое убеждение, что в таких предметах, как физика и математика русские специалисты – среди лучших. Поэтому, с самого начала своей студенческой жизни я восхищалась русской наукой! На втором курсе у меня был предмет о развитии космической техники, где рассказывали обо всех русских достижениях. Это породило у меня интерес к обучению в России. Я стала узнавать, возможно ли это. Как оказалось, был конкурс на получение бюджетных мест для иностранцев. Я подала заявку и получила место. Было два города на выбор, куда поехать учиться – Самара или Москва. Я стала собирать информацию о городах. И когда узнала, что в Самаре строили ракету, на которой Юрий Гагарин летал в космос, а самарский университет запустил свой спутник, то вопрос, куда ехать, был решен!

- Не привлекал в Москве статус столицы?

- Об этом много говорят, но моей целью была учеба. И мне очень нравится в Самаре! Мой город в Бразилии во многом похож на Самару. Кстати, мой родной город называется Бразилия – также, как и страна! Я привыкла к подобному стилю жизни, и думаю, в таком крупном городе как Москва, мне пришлось бы труднее.

- Кстати, наши пляжи многие сравнивают с бразильскими!

- В моем родном городе вообще нет пляжей! И когда я увидела Волгу, то была удивлена и обрадована!

Охана во время празднования Дня Победы в Самаре Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Россия очень далеко от Бразилии, насколько легко далось решение о таком переезде?

- Для человека, который любит космос и аэрокосмическую технику, учиться в России – это сбывшаяся мечта! Да, я скучаю по дому, но понимаю, что тут у меня есть возможности, которых больше нигде не получу. Кстати, у меня один из предметов здесь вел преподаватель, являющийся автором учебника, по которому мы учились в Бразилии. Я была в восторге, когда об этом узнала! И такие моменты помогают пережить все трудности, связанные с переездом.

- Сложно было учить русский язык?

- Очень! Когда иностранцы сюда приезжают, то проходят подготовку на подготовительном факультете, где изучают русский язык с акцентом на будущую специальность. Но, конечно, нужно продолжать учить язык и после этих курсов – постоянно разговаривать, смотреть фильмы на русском.

- Какие фильмы больше всего нравятся?

- «Операция Ы»! Есть еще отличный фильм «Как я стал русским», очень похоже на то, что происходит с нами, когда мы приезжаем!

- Кстати, у нас очень любят бразильские сериалы.

- Да, я была поражена, когда узнала об этом! Я даже сняла на видео и показывала друзьям – так круто и приятно! Некоторые сериалы я смотрела в детстве и была в шоке, когда снова увидела их по телевизору в России!

- Как думаешь, русские с бразильцами чем-то похожи, или же мы совсем разные?

- Есть много схожего – мы любим солнце и пляжи, часто встречаемся с друзьями, ездим на природу жарить шашлык! Кстати, я замечаю, что и русские, и бразильцы иногда сталкиваются с разными стереотипами. Бывает, что в новостях показывают скорее негативные истории о наших странах, поэтому, и русским, и бразильцам нравится рассказывать о своей стране, своей культуре, о том, какого у нас и у вас на самом деле. Видно, как в Самаре людям приятно рассказывать о себе, своем городе. И я также люблю рассказывать о Бразилии - что у нас не большой лес, где по улицам ходят обезьяны, что Бразилия – это не только фавелы. Я чувствую, что и нам, и вам, нравится показать свою настоящую жизнь.

- А еще считается, что в Бразилии любят футбол!

- Да, этот стереотип правильный, футбол мы любим!

Охана на матче чемпионата мира по футболу в Самаре Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- А у нас на футболе ты была?

- В 2014-м году я была на чемпионате мира в Бразилии, а в 2018-м – в России! И здесь атмосферу чемпионата я прочувствовала даже как-то больше! Приезжало много гостей, я сопровождала бразильских журналистов, была на играх! Сейчас смотрю на фотографии и чувствую такой же восторг!

- Где бываешь в Самаре, где нравится?

- Я люблю бывать на пляже – у вас нет волн, можно спокойно купаться! Мне нравится купить кофе и просто гулять по улицам. Конечно, очень люблю самарский университет, где провожу много времени!

- А какие блюда здесь пробовала? Какие понравились?

- Борщ! И у вас вообще популярны разные супы, они мне нравятся. В Бразилии они не так популярны, потому что всегда жарко! У нас много пьют кофе, а здесь популярен чай, и когда я тут пью чай, чувствую себя шикарной девушкой!

- Как твои родственники и друзья отнеслись к тому, что уехала в Россию?

- Меня во всем поддерживают, отмечают даже маленькие победы. Например, когда говорю маме, что преподаватель меня похвалил, уже через 10 минут все мне пишут и поздравляют! Конечно, когда уезжала, спрашивали, знаю ли я, что у вас холодно и все очень серьезные! Но все знали, что это была моя мечта, которая откроет широкие возможности!

Когда Охану провожали в Бразилии, ей устроили вечеринку с русской тематикой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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