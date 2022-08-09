Летчики-асы покажут в небе над Самарой фигуры высшего пилотажа Фото: Николай ХИЖНЯК

В пятницу, 12 августа 2022 года, Самарская область вместе со всей страной отметит День военно-воздушных сил РФ. Основные торжественные мероприятия пройдут в столице региона. Публикуем полную программу празднования.

Когда и где пройдет

С 11:30 до 12:30 в парке Гагарина состоятся митинг и церемония возложения цветов к памятнику первому космонавту планеты. Также участники почтут память защитников Отечества минутой молчания.

С 16:00 до 21:00 на второй очереди набережной Волги запланированы тематические мероприятия, организованные в поддержку военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Там будет работать мобильный пункт отбора в «Самарский батальон».

Также все желающие смогут принять участие в акции «Спасибо, парни!» - заполнить почтовые открытки участникам СВО. Кроме того, на набережной разместят площадку общественной приемной всероссийского проекта «Судьба солдата». Там расскажут о работе по розыску погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Выставка военных артефактов и VR-квест-игра

Жители и гости Самары в День ВВС смогут посетить выставку военных артефактов. Среди экспонатов: современные виды стрелкового оружия, элементы экипировки солдат, трофейные гранатометы, противотанковые управляемые ракеты, переносные зенитно-ракетные комплексы и многое другое.

Также самарцев ждет полевая кухня с солдатской кашей, мастер-класс «Сборка-разборка автомата АК-74», а еще зал виртуальной реальности проекта «Внутри истории». Все желающие смогут прикоснуться к истории Великой Отечественной войны и увидеть роль Куйбышева в Победе. Гости площадки смогут стать участниками VR-квест-игры, которая рассказывает о подвиге пилота легендарного штурмовика Ил-2.

Митинг-концерт и авиашоу

С 17:00 до 21:00 у бассейна ЦСКА пройдет митинг-концерт «Под небом единым». Центральным событием праздника станет выступление легендарной пилотажной группы «Русь» и самарского аэроклуба ДОСААФ России. Летчики-асы покажут в небе фигуры высшего пилотажа – как сольно, так и в группе. Зрелищности добавит разноцветный дымовой шлейф.