Фестивальный городок разместят на первой очереди набережной Волги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности программы «ВолгаФеста-2022» в Самаре. Яркое и масштабное мероприятие пройдет на первой очереди набережной с 23 по 28 августа. Организаторы рассказали, чем удивит фестиваль в этом году.

Музыкальная программа и перформансы на песке

Темой «ВолгаФеста-2022» станет детство. При этом мероприятие будет не для детей, а про детей. Фестивальный городок с амфитеатром возведут на пляже первой очереди набережной.

Гости смогут увидеть там спектакль «Сказка о потерянном голосе» и услышать много разной музыки: хип-хоп, фольклор Восточной Азии, ретро-поп, новый романс, психоделический фанк и пост-R’n’B. Также самарцы смогут стать свидетелями танцевальных перформансов на песке.

Кроме того, для гостей «ВолгаФеста» приготовили музыкальную программу «Дом Устинова». В рамках нее каждый желающий сможет музицировать в волшебном лесу. По вечерам там будут устраивать концерт со световой инсталляцией. Также на набережной разместят площадку для лекций и творческого нетворкинга. Любой сможет там просветиться на тему детства.

Необычные арт-объекты

Как и в предыдущие годы, «ВолгаФест» украсят различные арт-объекты. На пляже появятся лес-лабиринт; гигантская скульптура Алангасара (герой уральского эпоса), окруженного фонтанами и волшебными зверями; дремучий лес с кроватями и зеркальными ловушками.

Свои площадки на фестивале представят Третьяковка, музей им. П.В. Алабина, музей Модерна и Литературный музей. Там можно будет увидеть жилище древнего волжанина, оказаться в подводном мире или в желудке у чудища, а также завести знакомство с Бабой Ягой.

Археологические раскопки на пляже

Интересно на «ВолгаФесте» будет и любителям археологии и мифов. Они смогут поучаствовать в раскопках 10-метрового чудища — Волгозавра. Всем желающим раздадут кисточки, совки и другие инструменты.

На фестивале можно будет попробовать волжскую кухню и приобрести сувениры. Подробная программа мероприятия, которое растянется на шесть дней, уже скоро появится на официальном сайте «ВолгаФеста».

Организатор фестиваля — правительство Самарской области, генеральный партнер — СБЕР. Он пройдет в рамках проведения года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

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