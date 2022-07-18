Концерты на пляже и сказочная архитектура: как пройдет фестиваль набережных «ВолгаФест 2022» в Самаре

«ВолгаФест 2022» закроет летний сезон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Традиционный фестиваль набережных «ВолгаФест 2022» пройдет в Самаре с 23 по 28 августа. Местом проведения станет 1-я очередь набережной. Определена и тематика – в этом году фестиваль посвящен детям. Рассказываем, как пройдет фестиваль «ВолгаФест 2022».

Фестиваль посвящен детям

- Мы посвящаем ВолгаФест 2022 самым смелым, самым добрым и самым находчивым героям — детям! Вместе с ними мы зададимся простыми вопросами, чтобы получить сложные ответы, мы вступим на путь расходящихся тропинок, чтобы сначала заблудиться, а после — обрести себя. Мы отыщем волшебство, спрятавшееся в самых темных уголках этого мира, а истории о наших приключениях расскажем волнам, - пишут организаторы.

Во время фестиваля состоятся мастер-классы, спектакли и концерты на пляже. «Рассказы детей и взрослых превратят самарский пляж в удивительную планету, где возможно любое чудо, но самое главное — мы вспомним, кто мы на самом деле», - сообщают организаторы.

В настоящая время подготовка к фестивалю продолжается. Сейчас организаторы ищут партнеров, которые будут работать в разных сферах. В социальных сетях сообщают, что к сотрудничеству приглашаются изготовители сувениров и настоящих гастроэнтузиастов, мечтающих накормить всех посетителей. Также ждут изготовителей стильных украшений и тематической одежды.

К сотрудничеству приглашают художников и архитекторов, которые будут заниматься строительством скульптур, малых архитектурных форм и игровых зон, расположить которые планируют на пляже от Красноармейского спуска до лодочной пристани.

Фестиваль закроет летний сезон

Традиционный фестиваль «ВолгаФест» проводился в июне, но в этом году было принято решение перенести его на последние числа августа. Как рассказала в эфире радио «КП-Самара» глава регионального минкульта Татьяна Мрдуляш, это было сделано, поскольку в первой половине лета и без того проводится много культурных событий. Например, состоялся САМ.ФЕСТ, Грушинский фестиваль, а ранее - всероссийская студвесна. Чтобы «ВолгаФест» не потерялся среди всех этих событий, было принято решение перенести фестиваль набережных на конец лета.

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