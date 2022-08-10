Ей ничего не будет? Что ждет девочку с ножом из Самары, которая напала на мать и сестру

На месте ЧП работали следователи

10 августа 2022 года жителей Самары потрясла страшная история. В одной из новостроек на улице Молодежной в Промышленном районе произошло драматическое событие. К медикам поступил вызов из одной из квартир - здесь они нашли 39-летнюю женщину и 4-летнюю девочку с многочисленными ножевыми ранениями. Их в самом быстром порядке доставили в больницу и за их жизнь стали бороться врачи. А на место происшествия уже мчались следователи - ведь в нападении на своих родных людей с ножом призналась 12-летняя девочка, которая была в ужасе от того, что натворила.

- Девочка была на месте, она не отрицала, что напала с ножом на родственников. Ей понадобилась психологическая помощь, - рассказали КП-Самара собственные источники.

Сейчас девочка и мама находятся в больнице, состояние жертв нападения тяжелое и средней тяжести. Как так вышло, что девочка оказалась сильнее взрослой женщины - не понятно. Возможно, что мама спала или же не ожидала нападения. Может быть, она пыталась закрыть младшую дочь? На все эти вопросы ответы найдут следователи.

О семье же известно немногое: по предварительной информации, она была благополучная, жила в хорошей квартире. Мама и папа развелись год назад, дети жили с женщиной. Мы запросили у министерства социально-демографической политики информацию о том, проявляли ли к семье интерес органы опеки.

Самой же девочке пока не грозит строгое наказание. С ней провели беседу и опросили касательно происшествия. Как рассказал КП-Самара адвокат по уголовным делам Юрий Юдин, ее не могут и задержать и, если есть родственники, готовые оставить у себя девочку, то ее отпустят.

- Девочке не грозит уголовная ответственность за нападение на маму и сестру с ножом, так как она не является субъектом ответственности до 14 лет. Скорее всего, с ней проведут беседу и поставят на учет в ПДН. А вот к маме могут возникнуть вопросы: Как допустила такое в воспитании? В этом случае мама или папа могут понести уголовную ответственность. Сейчас же девочку после допроса у следователей должны отпустить домой - в этом случае, если мама в больнице, то скорее всего к отцу, - отметил Юрий Юдин.

Хотя, конечно, говорить о том, что для девочки все пройдет бесследно, не приходится: в столь юном возрасте тяжелая психологическая травма так быстро не забудется. Хочется надеяться, что жертвы невольной агрессии подростка выживут и эта история закончится не столь ужасно, как могла.