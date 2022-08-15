Фестиваль всего живого собрал многотысячную аудиторию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершился масштабный фестиваль всего живого «Метафест».

Зрители наслаждались хорошей погодой и музыкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На фестивальной поляне собрались тысячи поклонников хорошей музыки, а на трех сценах два дня с шести часов до поздней ночи выступали самые интересные исполнители и коллективы из разных городов страны.

Яркие моменты фестиваля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зрители чуть ли не взлетали от счастья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Съезжаться на поляну зрители и слушатели начали уже в пятницу. К счастью, «Ласточке» добавили остановку на платформе им. Грушина, так что желающие смогли добраться до фестиваля без изнуряющих пробок.

Концерты начинались в шесть и длились до поздней ночи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие приезжали на поляну с детьми и животными.

Необычный питомец Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владельцы собак сразу становились героями любой компании – питомцами умилялись и все хотели познакомиться поближе.

И еще один необычный питомец Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На поляне можно было поиграть на барабанах, научиться основам проведения файер-шоу, испытать свои способности в скорочтении.

Интересные образы гостей вызывали восторг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но узнать что-то новое можно было не только на официальных мастер-классах.

На фестивале было много интересных мастер-классов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все гости фестиваля быстро знакомились между собой, создавали свои коллективы, учили друг друга игре на разных инструментах.

Искренний восторг от происходящего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но самым главным, конечно, были концерты. На сцене «Река» выступления начинались раньше всего, здесь было меньше громкой музыки и больше голоса – в основном, звучали акустические номера. Одна из гостей этой сцены – московская исполнительница Екатерина Яшникова уже много раз была на этой поляне, но толь как участница «Грушинского фестиваля». А вот на «Метафест» она попала впервые, очень этому рада, впрочем, как и многочисленные поклонники.

Вечером становилось даже немного прохладно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- На Грушинском фестивале много раз была, вот только никак не дослужусь до концерта на гитаре, - улыбается девушка. – А здесь я выступить давно хотела, но никак не складывалось, и вот организаторы меня сами позвали. Выступление получилось отличным, было много зрителей и очень душевная атмосфера. И меня потряс момент, когда во время песни «Самолет» прямо над нами в небе вылетел настоящий белый самолет. Это было удивительно! Настоящее чудо на прекрасном фестивале.

Зрители снимали все происходящее на сцене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В шесть часов начинались выступления на сценах «Лес» и «Степь». Здесь можно было услышать и рок, и джазз, и регги, и стилизованные латиноамериканские ритмы, и драмнбейс шансон от московской группы ILWT, которые доставили на поляну немного «ада и угара», и глубокие тексты исполненных речитативом хитов «Кирпичей». Хотя – будем честны – больше всего ждали слушатели знакомых строчек «Смотрю на небо, солнце там».

Согревались все горячими вечерними танцами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу была еще одна фестивальная премьера – известная далеко за пределами России группа Markscheider Kunst собрала поклонников около сцены «Лес» - часовые горячие танцы, казалось, не могли надоесть никогда.

Группа Markscheider Kunst из Петербурга заставила плясать всю поляну перед сценой Лес Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- На этом фестивале мы впервые, очень рады, что получилось попасть. Хорошо, что здесь каждый слушатель может найти музыку для себя. Мы сегодня играем свои лучшие произведения. Вообще сейчас работаем над новыми композициями, вероятно потом и соберем их в альбом, но сейчас будем выпускать синглами, - немного поделился планами лидер группы Сергей Ефременко. Он также рассказал, будет ли меняться дальше стиль группы.

На поляне можно было встретить разнообразные наряды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Да, за время нашего существования стиль менялся, и в дальнейшем тоже всякое может быть. Это нормально, не должно все просто застывать на одном месте, жизнь меняется и музыка может меняться, нельзя ничего делать неподвижным, - поделился он.

В это время на сцене «Степь» радовали проверенными временем хитами поклонников группа «Альянс», а затем на сцене появился Найк Борзов, который в этом году был хедлайнером фестиваля.

Найк Борзов исполнил все свои главные хиты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После выступления он пообщался с журналистами «КП-Самара».

Вид на сцену, где выступает Найк Борзов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Безудержное веселье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Толпа зрителей на концерте Найка Борзова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА