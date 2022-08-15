Косолапый прогулялся по огородам и вернулся в лес Фото: СОЦСЕТИ

В субботу, 13 августа 2022 года, жителей Самарской области переполошила неожиданная весть. В село Заборовка Сызранского района нагрянул медведь. Соцсети заполонили фото и видео с пушистым хищником, однако интернет-пользователи не сразу поверили в это. Они подумали, что это фейк — откуда в регионе взяться медведю? Однако через некоторое время администрация сельского поселения Старая Рачейка подтвердила информацию.

Медведь пришел на дачный участок

— Жители и гости Заборовки! В связи с появлением на территории села медведя, просим вас быть внимательными и осторожными. Ограничьте выход детей из дома без сопровождения родителей, — сообщили представители местной администрации в соцсети.

Медведь успел полакомиться фруктами и ягодами, которые выращивают селяне Фото: СОЦСЕТИ

По словам жителей села, медведь провел у них весь день. У кого-то просто просто проинспектировал огород, а у кого-то успел полакомиться яблоками.

— Сломал забор, наелся яблок и вечером ушел в неизвестном направлении. Где сейчас бродит, пока неизвестно, — написали в соцсетях жители.

— Самим не верится. У моих родителей медведь пол-огорода перетоптал. Приезжали его ловить. Бегали за ним, но ничего поделать не смогли — убежал. На следующее утро в пруду медведя видели, — поделился еще один житель села.

Косолапый пока не найден

В понедельник,15 августа 2022 года, ситуацию прокомментировали в департаменте охоты и рыболовства Самарской области. По данным ведомства, косолапого обнаружили на чьем-то дачном участке.

— На место выезжали специалисты департамента, полицейские, сотрудники ветеринарии и представители охотничьего хозяйства. С наступлением темноты медведь ушел в ближайший лесной массив, — отметили ведомстве.

Специалисты в течение двух дней искали неожиданного визитера, но пока обнаружить его не удалось. Сейчас сотрудники департамента охоты и рыболовства продолжают поиски медведя. Также они информируют местных жителей о мерах безопасности — рассказывают, что делать в случае захода дикого животного. Граждан призывают быть внимательнее и осторожнее.

Откуда хищник взялся в Самарской области

По словам жителей Сызранского района, они еще месяц назад видели в лесу косолапого. Однако тогда лесники уверяли, что этого не может быть. Селяне уверены, что медведь мог забрести с Ульяновской области. Один из жителей, что держит охотничье хозяйство в Шигонском районе, поделился с «КП-Самара», что раньше к ним действительно заходили эти животные. Насколько известно, медведи захаживали в Самарскую область из Татарстана лет 20-25 назад.

«Комсомолка» обратилась за комментарием к главному зоотехнику Самарского зоопарка Александру Кузовенко.

— Скорее всего, медведь от кого-то сбежал. Возможно, имеет место халатность. В ближайших к нам регионах медведи не водятся. Есть в Татарстане, но на севере. Сюда добраться животное не могло, ему пришлось бы еще преодолеть Волгу. Однако, конечно, всякое бывает — в природе ничего исключать нельзя, — отметил зоолог.