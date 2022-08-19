Парашютисты с огромными флагами и пролет вертолетов: как проходит форум «Армия-2022» в Самаре

Программа форума включает выставку военной техники и показательные выступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 19 августа 2022 года, в Самаре стартовал военно-технический форум «Армия-2022». Местом его проведения стал аэродром Кряж. Показываем, как проходит выставка военной техники и современного вооружения.

Форум открылся в 11:00 и за несколько часов собрал много гостей. Наибольший интерес техника вызывает у детей. Они не просто рассматривают ее, но и активно лазают по машинам. Среди посетителей также много девушек. Они не отказывают себе в возможности подержать в руках настоящий автомат.

Гостьи форума были не прочь подержать настоящий автомат в руках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На выставке представлены образцы, которые находятся на вооружении 2-й гвардейской общевойсковой армии, отдельного соединения противовоздушной обороны, полка радиационной, химической и биологической защиты. Также там выставлены спецтехника МЧС, МВД, Росгвардии и ДОСААФ.

На форуме представлена техника МЧС, МВД, Росгвадрии и ДОСААФ России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На аэродром Кряж привезли БТР-82АМ, БМП-2М, пушки МТ-12 «Рапира», зенитные установки ЗУ-23-2. Представлена современная экипировка военных. Кроме того, гости форума смогут впервые увидеть трофеи, которые удалось добыть в ходе специальной операции на Украине. Среди них: ПТРК «Джавелин», гранатометы АТ-4 и РПГ «Комар», произведенные странами НАТО, а еще военная атрибутика украинских нацбатов.

Ребятня не удержалась от того, чтобы полазать по различным машинам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На открытии форума «Армия-2022» устроили небольшое воздушное представление. Над Самарой пролетели несколько вертолетов с различными флагами. После этого состоялись показательные прыжки с парашютами. Спортсмены выполнили десантирование и показали в небе акробатические трюки.

В небо над Самарой поднялись вертолеты с флагами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также в программе мероприятия — выполнение нормативов ГТО и сборки-разборки автоматов Калашникова.

На открытии форума парашютисты выполнили десантирование с огромными флагами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военные показали свои умения по сборке-разборке автомата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, форум продлится до 21 августа 2022 года включительно. Время начала его работы — 11:00. Вход свободный.

На выставке показали современные образцы вооружения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выставка техники вызвала большой интерес среди детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На форуме работает штаб Юнармии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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