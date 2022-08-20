Заболевших коронавирусом становится все больше Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с коронавирусом в Самарской области на 20 августа 2022 года

Ситуация с коронавирусом в Самарской области на 20 августа 2022 года становится все сложнее. Число заболевших коронавирусом в Самарской области постоянно растет на протяжении августа. Сейчас же случился резкий скачок: если накануне врачи зарегистрировали 608 больных, то на субботу 20 августа 2022 года их уже стало 701 человек. Ранее прирост был не таким глобальным, - максимум на 50 случаев в день. Впрочем, врачи прогнозировали такой рост. На радио "Комсомольская правда" глава Роспотребнадзора Светлана Архипова рассказала, что причиной этому может служить возвращение людей из отпусков и выход на работу во время инкубационного периода болезни.

Больше становится и госпитализаций: за последние сутки в больницу попали 68 из всех заболевших. Главный инфекционист Самары Екатерина Киндалова рассказала, что в основном на больничных койках оказываются те заболевшие, у кого есть сопутствующие недуги, или же лица пожилого возраста. Есть и тяжелые течения заболевания.

К счастью смертность все же невысока - в день фиксируют 1-2 смертельных случая. Это говорит о том, что с болезнью научились бороться. Но врачи предупреждают, что не стоит расслабляться: дело в том, что последствия коронавируса для здоровья губительны. Это инсульты и инфаркты, тромбозы и другие проблемы сердечно-сосудистой системы, даже у молодых людей.

Распределение заболеваемости коронавирусом в самарской области по районам на 20 августа 2022

В распределении заболеваемости коронавирусом в Самарской области по районам на 20 августа 2022 года нет особых сюрпризов. Город, где чаще всего выявляют коронавирус, это Саамра. Львиная доля случаев приходится на областную столицу, где и тесты делают чаще, и поток обмена вирусами между людьми больше - в транспорте, в больших магазинах. 329 случаев приходится на Самару, 90 зафиксировано в Тольятти, 36 в Волжском районе, 32 в Сызрани, 29 в Новокуйбышевске и 20 в Кинеле и Безенчукском районе. В Отрадном выявили 17 случаев, 13 - в Кинель-Черкасском районе, 13 в Кинельском и по 10 в Похвистнево и Красноярском районе. В остальных - меньше 10 заболевших.

Меньше всего случаев заболевания коронавирусом в Богатовском, Борском и Камышлинском районах - по 1.

Последние новости коронавируса в Самарской области на 20 августа 2022

Больше госпитализаций, выше заболеваемость, низкий иммунитет. Врачи региона рекомендуют как можно скорее сделать прививки от коронавируса, чтобы успеть также осенью привиться от гриппа. С наступлением холодного времени года медики прогнозируют подъем заболеваемости всем вирусными инфекциями.

На данный момент в области действует рекомендованный масочный режим в больницах и местах скопления людей. Ограничений по работе различных заведений нет. Главный санитарный врач Самары Светлана Архипова в интервью на радио "Комсомольская правда" отметила, что нет необходимости допустить введение в школах удаленки. Чтобы жизнь могла продолжаться в привычном ключе, все должны привиться.