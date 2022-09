Как сменить профессию бухгалтера на креативный ивент

Главное заблуждение о профессии креативного продюсера в том, что работа — вечный праздник. Иногда это «веселье» начинается в 4 часа утра и заканчивается поздней ночью. О том, как вырваться из-под давления окружения, сменить профессию бухгалтера на креативный ивент и за 12 лет собрать в портфолио больше десятка международных брендов, рассказала creative-producer, обладатель главных премий в области ивента Александра Третьякова.

– Александра, с чего началась ваша творческая карьера?

С корпорации Mirax Group Сергея Полонского. Я участвовала в организации мероприятий на административной позиции, тогда еще вне креатива. После переезда основателя компании в Камбоджу, я решила сменить работу, и вскоре попала в маркетинг-альянс GOST Luxury Clubs. Там столкнулась с ивентом как креативный продюсер. Мы готовили закрытые клиентские мероприятия в wellness-клубе, членство в котором стоило сотни тысяч рублей в месяц. Публике было с чем сравнить, и главной задачей было удивлять и запоминаться. Что интересно, сама я не жила на уровне люкс. Наверное среди сотрудников никто так не жил. Но мыслить нужно было широко.

– Давайте вернемся еще дальше в прошлое. Кто, та девушка, которая пришла работать в ивент?

Бухгалтер с полугодовым стажем из нетворческой семьи. Папа дипломат и много лет работал в Швейцарии. Я окончила экономический факультет и несколько месяцев работала помощником бухгалтера. Этот опыт дал мне понять, чем я НЕ хочу заниматься, но и ориентира, куда двигаться, еще не появилось. Внутренне я тянулась к более творческой профессии и искала пути реализации себя. Так мне пришла идея поступить на второе высшее по специальности маркетинг. Я сказала папе о своих планах, ожидала увидеть в его глазах гордость за дочь. Но он ответил: «Все рекламщики — торгаши, это не профессия, а ерунда какая-то». Наверное, это стало переломным моментом — я решила, что больше не позволю на себя влиять, и хочу прожить жизнь иначе.

– И вот Александра Третьякова — креативный продюсер международного уровня. Вы работали в таких компаниях, как DEPARTÁMENT, WORLDS, Sila Sveta. Сколько мероприятий вы сделали и какое считаете самым главным в карьере?

Не пробовала посчитать, точно больше 50-ти. Мой “бенчмарк” для внешнего рынка — это презентация Audi A5, а для корпоративного рынка, наверное, фестиваль для партнеров, клиентов и сотрудников QIWI. Мне вообще повезло делать такие глобальные и сложносочиненные события, которыми легко гордиться. Но думаю, что всё это далеко не предел, и самые невероятные идеи и события еще впереди.

– Расскажите о работе с Audi. Презентация А5 — не единственный проект для них?

Не единственный, но по техническим характеристикам и сложности идеи наиболее мощный. С этим шоу мы взяли гран-при в номинации Interactive & Multimedia премии The AutoVision Awards во Франкфурте — значимую награду в сфере мировой ивент-индустрии.

Я работала над реализацией проекта в агентстве DEPARTÁMENT. Тогда мы плотно сотрудничали с Sila Sveta. В команде с ними и ребятами из Interactive Lab мы и занимались презентацией новой Audi A5. Мы тщательно прорабатывали задачу и во время очередного креативного штурма, наткнулись на идею моушн-трекинга. Это мэппинг движущегося объекта, на автомобиль устанавливаются датчики движения, система Interactive Lab программирует их, подключает к световым приборам и синхронизирует с проекторами. После этого с помощью генеративной графики (графики в реальном времени) проекторы следят за движущимся объектом. Хотя технологии, позволяющей делать это с реальными объектами, еще нет, можно создавать образы, задавать определенные абстрактные формы.

Мы не понимали, как реализовать задуманное, потому что бутик Audi City — маленькое пространство для моушн-трекинга. Но команда загорелась этой идеей. Мы в очередной раз решили пойти ва банк и предложить клиенту сразу две идеи, одну — в рамках тендерного задания, а другую, совершенно невероятную, нет. В итоге, мы все-таки реализовали идею с моушн-трекингом, заказчикам она очень понравилась.

– Как остаться профессионалом, если что-то идет не по плану?

Мы придумали совершенно удивительное шоу для презентации новой Audi TT RS, которое включало в себя интерактивную часть, где зрители имели возможность голосовать за развитие сюжета. Важно отметить, что это шоу было придумано за два года до выхода полнометражного эпизода Black Mirror Bandersnatch. Сам контент должен был транслироваться на LED экраны, установленные во флагманском бутике Audi City, а для голосования наши партнеры прописали программу и создали специальную landing page. Гости должны были смотреть само шоу на больших экранах, при этом зайти по ссылке или QR-коду на landing. В тот момент, когда картинка на экране замирала, гостям предлагалось выбрать, что произойдет дальше. Например: "Куда должен повернуть автомобиль: направо или налево?". Дальнейшая механика понятна: зритель голосует на экране своего телефона и большинством решается, что же будет происходить. Таких вариантов развитий событий в интерактиве было около 10, при этом сам хронометраж шоу был около четырех минут.

В день демонстрации на площадку должны были привезти финальный вариант видео с последними, принятыми правками. Но на студии, которая занималась реализацией, слетел рендер, и на восстановление контента требовалось время, которого у нас не было. Команда пыталась спасти шоу и найти способ получить готовый контент, но за два часа до мероприятия стало очевидно, что его не будет. Состоялся экстренный мозговой штурм с привлечением всех ресурсов, было принято болезненное решение — проводить шоу без графической части. В итоге мы сделали аудио-визуальное представление, используя световой сетап и саунд-дизайн, написанный для шоу. Такое решение оказалось очень аккуратным, но, безусловно, несравнимым с изначальной задумкой.

Конечно, клиент был в ужасе, когда услышал, что контента не будет. Поэтому на команде было две задачи: придумать решение и сделать так, чтобы заказчику понравилось. Как известно, клиент доволен тогда, когда довольны гости. Для зрителей все оказалось очень органично, так как никто из них заранее не знал, что их ждет.

Невозможно избежать неудач в карьере, важно суметь найти выход из ситуации, придумать новое решение, чтобы гость ничего заметил.

– Александра, как сделать ивент наиболее привлекательным для публики?

Зависит от задачи. Важно все: кто наши гости и заказчик, какой продукт или повод в центре внимания. Каждая креативная идея, которая стоит за мероприятием, основывается на этих факторах, универсального рецепта нет. Нельзя сказать, что конкретный артист или интерактив будет беспроигрышным в любой ситуации. Было бы так просто, все могли бы работать по шаблонам. Но ценность такого исполнения стремится к нулю. Настоящий секрет успеха в творческом подходе, ориентации на детали и мышление в формате out of the box. Это значит, что если вы придумали что-то новое, не стоит отметать, если нет понимания, как реализовать идею. Дайте себе и команде шанс проработать проект. В таком живом процессе рождаются успешные мероприятия.

– Александра, вы работали с большим количеством мировых брендов, среди которых BMW, Mercedes, Porsche, Audi, Samsung, Huawei, Microsoft, Hugo Boss, Bayer, Pfizer, Johnson & Johnson. Что самое трудное на ваш взгляд в работе с такими мощными корпорациями?

Самое трудное — это услышать клиента и предложить идею, в которой органично будет сочетаться арт и гайды бренда. Как например в работе с авто-брендами всегда есть задача — интегрировать в шоу USP нового автомобиля, чаще всего это просто не "ложится" в наше идеальное представление о красивом и технологичном шоу. Внедрение элементов бренда, как нам часто кажется, рушит магию. Важно вернуться себя в реальность и вспомнить, что мы делаем не просто искусство ради искусства, а коммерческий проект, который должен решить задачи бренда. И это не снимает с нас ответственности за то, что финал все равно должен быть идеальным. Здесь необходимо уметь балансировать.

Как бы то ни было, работа с международными брендами — неповторимый опыт, который возносит тебя на новый уровень в профессии.

– Как вы считаете, что произойдет в области creative-менеджмента в будущем?

Я жду прорыва. Мы в шаге от бессмертия, от вечеринок на Марсе и других невероятных вещей, которые пока даже отсутствуют в рамках фантазии человека. Открытие новых горизонтов делает возможным абсолютно все.