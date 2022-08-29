«Заминирован» весь город: в Самаре прошла волна сообщений о терроризме 29 августа 2022 года

Все учреждения города были экстренно эвакуированы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утро, 29 августа 2022 года, для самарских оперативных служб началось активно. Один за другим прошли сообщения о заминировании детских садов, ресторанов, рынков, судов и торговых центров. Об этом сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией. За час сообщения об акте терроризма получили практически все учреждения, где в будние дни скапливается много людей.

- Сообщения о заминировании зданий поступили на стационарные телефоны учреждений. Женский роботизированный голос сообщил об акте терроризма. Сейчас по данному направлению работают спецслужбы города, - сообщил журналистам источник.

На месте работает полиция Фото: Алена ПРОВКИНА

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, из торговых центров и рынков Самары посетителей и сотрудников выводят по пожарной тревоге. Никто не понимает, что происходит, ведь задымления в зданиях нет.

Так, нам стало известно, что звонки поступили по следующим адресам в Самаре: гостиница «Моя», «Интер отель», ресторан «Фрау Мюллер», столовая «Чаша», детский сад № 5, детский сал №291, детский сад №358, детский сад №303, детский сад №172, детский сад №300, детский сад №160, школа №10, детская школа искусств №4, школа №85, Губернский рынок, Кировский рынок, Центральный автовокзал, ТЦ Загорский, городская больница №8, Октябрьский районный суд, Ленинский районный суд, стадион «Солидарность Арена», санаторий им. Чкалова, а также музеи, военкоматы, социальные службы и министерства Самарской области, общежития и офисные центры.

На автовокзале задерживают рейсы, людей эвакуировали Фото: Алена ПРОВКИНА

Самарцы гадают, что же происходит сейчас в городе. Кто-то предположил, что сообщения о «заминированиях» – это чья-то злая шутка, а некоторые уверены, что в городе проходят очередные масштабные учения. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и ищут тех, кто причастен к переполоху в областном центре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре волна «заминирований» докатилась до спортивных объектов. Что происходит?

В Самаре утром 1 марта 2022 года поступило сообщение о минировании Дворца спорта и Солидарность Арены (подробности)