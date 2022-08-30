«Он не мог сам себя расчленить»: к таинственной гибели парня на элеваторе в Самаре может быть причастен его отец

Жизнь Владислава трагически оборвалась. Фото: предоставлено "КП-Самара""

К таинственной гибели молодого парня на самарском элеваторе может быть причастен его собственный отец. Такую вероятность не исключают мать юноши и другие родные. Следствие по делу пока не завершено, однако мать погибшего молодого человека Мила рассказала журналисту «КП-Самара» свою версию событий.

«Физически ощущала опасность»

Аспирант самарского Политеха Владислав пропал 4 марта 2022 года. Молодого человека искал весь город, к поискам подключились не только родственники и полиция, но и неравнодушные волонтеры «ЛизаАлерт». Однако на протяжении долгих месяцев поиски были безрезультатны. А 14 июля рабочие на самарском элеваторе наткнулись на страшную находку – человеческие останки. После опознания стало понятно – это Влад. Мать юноши, Мила, уверена: таинственная гибель молодого парня – это вовсе не несчастный случай и не самоубийство, все гораздо страшнее.

Владислав (слева) вырос в многодетной семье. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- За пару месяцев до исчезновения Влада в нашей семье возник серьезный конфликт, - рассказала Мила журналисту «КП-Самара». – Мой супруг, отец наших пятерых детей, внезапно закрутил роман на стороне. Мадам, которая называла себя психологом и «грузинской княжной», быстро прибрала его к рукам. В результате, когда всплыла его переписка с любовницей, супруг стал агрессивно выгонять меня с детьми из дома, доходило до рукоприкладства. Влад в это время был в отъезде, уезжал к девушке. 26 февраля он вернулся – и угодил в самый эпицентр скандала. Он не раз пытался поговорить с отцом по-мужски, найти какие-то варианты решения вопроса с квартирой. А у меня сердце не на месте было – я прямо физически ощущала опасность, которая исходила от этого человека. Отец вел себя странно и нелогично – заговаривался, называл себя военным, хотя служил в армии всего два года в юности, и т.д. Я пыталась остановить Влада, чтобы он не трогал отца, говорила, что это опасно, но мои попытки не увенчались успехом.

Владислав хорошо учился, волонтерил и строил планы на будущее. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Не оправдал надежд»

А 4 марта Влад пропал.

- Он никуда не планировал идти в этот день, - вспоминает Мила. – У него был выходной, он долго, до обеда, спал. Проснулся, выпил чаю, сказал, что сходит в литейную мастерскую Политеха, он там работал. Мы обсудили его планы на выходные, и около четырех часов дня сын ушел.

Первый тревожный сигнал прозвучал в 19.30, когда отец Влада принес жене телефон, банковские карты и ключи молодого человека.

- Сказал – мол, Влад забыл около моей кровати, - рассказывает Мила. – Это было очень странно - к тому времени отец жил в мансарде и с нами практически не общался. Я бросилась звонить в литейку, но там мне сказали, что Влад у них сегодня не появлялся. А в 20.00 на телефон среднему сыну пришло отложенное смс с телефона Влада. Он писал, что, мол, не оправдал надежд и ему незачем жить. Это человек с двумя красными дипломами, аспирант, у которого была любимая работа и любимая девушка, с которой они планировали съехаться! Мы сразу же бросили клич по друзьям и знакомым, кинулись искать Влада. А его отец просто развернулся и ушел к себе – спать….

Ни мать юноши, Мила, ни полиция не верят, что Владислав мог свести счеты с жизнью. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Да он давно мертв»

Несмотря на ледяной дождь и холод на улице близкие Влада вместе с волонтерами искали парня практически всю ночь. Любимые места, круглосуточные кафе, вокзал – Влада не видели нигде. Его след терялся недалеко от дома, на пересечении Венцека и Чапаевской.

- Во время поисков я спросила у друзей Влада, мог ли тот пойти на элеватор, но они в один голос уверяли, что это исключено, он это место не любил, - вспоминает Мила.

Для семьи потянулись дни и недели тягостной неизвестности. Ситуация в семье то обострялась, то перерастала в вялотекущую войну.

- На одном выездном мероприятии мой супруг встретился с нашими общими знакомыми. Они спросили его про Влада. Так он жене сказал, что его «забрали в какую-нибудь секретную лабораторию», а мужу – что «да он мертв уже давно», - с содроганием вспоминает Мила. – Отец был единственным, кто вообще не искал родного сына и не выказывал никакого интереса к его судьбе. Зато он активно переписывался с любовницей, и та ему твердила «в этом нет твоей вины».

«С чего вы взяли, что это суицид?»

Новым толчком развития дела стало известие о планируемых строительных работах на территории элеватора.

- Практически сразу после того, как про это написали в новостях, супруг подал заявление в военкомат и 6 июля уехал на Донбасс. Сначала мы не заметили связи между этими двумя событиями. Но через несколько дней, 14 июля, рабочие нашли на элеваторе тело Влада, - рассказывает Мила.

Опознавать тело семье пришлось по фотографии. Рядом на фото лежала новая веревка, однако близкие сразу усомнились, что молодой человек мог свести счеты с жизнью. А потом и вовсе выяснилось, что та принадлежит спасателям, которые вытаскивали тело.

- Усомнилась в этом и полиция, - рассказывает Мила. – Нам так и заявили – мол, с чего вы взяли, что это суицид? Тело разделено на фрагменты – он не мог расчленить себя сам. А еще спросили – не мог ли отец быть причастен к исчезновению и гибели Влада….

Сейчас ставить точку в деле и называть виновных в гибели молодого талантливого парня пока рано: следствие продолжается, правоохранители проводят необходимые экспертизы и работают над собранными материалами. Родные Владислава надеются, что полиции удастся найти виновников и те понесут заслуженное наказание.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.