Убил, ограбил, покормил кота: адвокат самарца, который зарезал студентку в общежитии на Ново-Садовой, засомневался в его адекватности

Адвокат обвиняемого сомневается в его адекватности Фото: Наталья АРТЯКОВА

А он нормален?

В Самарском областном суде продолжили слушать дело Евгения Мишустина, который зверски убил и ограбил студентку, с которой познакомился на сайте знакомств. 21-летнюю Алену Круглову нашли с перерезанным горлом в комнате в общежитии на улице Ново-Садовой. 30 августа 2022 года, во время очередного заседания, адвокат подсудимого заявил ходатайство о проведении повторной экспертизы в условиях стационара, так как он засомневался в адекватности действий Мишустина.

Напомним, тело девушки нашли 26 июня 2021 года в комнате общежития на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной. У нее были связаны руки и ноги. Вскоре после этого правоохранители задержали предполагаемого убийцу. Им оказался экс-бойфренд погибшей - 26-летний житель села Волчанка Красноармейского района. Как выяснилось, он расправился с ней ради наживы.

Забрал деньги, вернулся за сачком

По данным правоохранительных органов, мужчина забрал у своей жертвы телефон, деньги, а также паспорт. Адвокат заметил, что в данных действиях нет логического объяснения.

- Материальное положение жертвы было ниже среднего, о чем мой подзащитный знал изначально. Кроме телефона и наличных, в размере средней заработной платы, других ценностей в комнате убитой не было. У неё даже не было телевизора и другой техники, которая могла бы представлять интересы грабителя, - заявил адвокат Иванов.

Кроме того, после совершения убийства молодой человек покинул комнату, но вскоре вернулся, не боясь быть пойманным на месте преступления. Он принёс сачок для ловли бабочек, забрал деньги, телефон и документы, покормил кота своей интернет-знакомой и ушёл уже окончательно.

Гособвинитель в ответ на ходатайство возразил о необоснованности выводов предыдущей экспертизы. По его словам, психиатры провели достаточное исследование, чтобы доказать, что Евгений Мишустин вменяемый. Даже несмотря на то, что у подсудимого есть младший брат с психическими отклонениями, который в настоящее время содержится в интернате, Евгений Мишустин не имеет серьёзных проблем с психическим здоровьем и убил девушку осознанно.

- Психиатры поставили ему диагноз: замкнутость, неконтролируемость эмоций и трудности межличностного общения. Однако эти расстройства не являются существенными нарушениями психики, - сказал прокурор.

Телевизор - не признак богатства

Адвокат Владимир Красиков, который представляет в суде интересы родителей Алены Кругловой, также отметил, что отсутствие телевизора в комнате девушки не является показателем её достатка. О попытке самоубийства Мишустина в СИЗО, адвокат говорит, что данное действие было ничем иным, как шантажом.

Судья, выслушав мнения всех сторон, приняла решение об отказе ходатайства по назначению повторной стационарной психодиагностической экспертизы.

Следующее заседание по делу об убийстве Алены Кругловой назначено на начало сентября. КП-Самара следит за развитием событий.

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