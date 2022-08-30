Антону Безчетвертеву приговор оставили без изменений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 30 августа 2022 года, в Самарском областном суде рассмотрели апелляцию бывшего начальника уголовного розыска Советского района Самары Антона Безчетвертева, которого осудили на 19 лет за убийство школьницы Елизаветы Г. в поселке Петра Дубрава. Детоубийца не согласился со столь суровым приговором и подал жалобу. Рассказываем последние новости по делу Антона Безчетвертева, зверски убившего школьницу в Самаре.

В выдуманные истории никто не поверил

Напомним, трагедия произошла 29 июля 2021 года в поселке Петра Дубрава. 15-летняя школьница Елизавета Г. отправилась вечером на прогулку с друзьями после чего решила пробежаться до дома по знакомому маршруту. Девушка бежала вдоль дороги, когда ее сбила белая Тойота, за рулем которой был начальник уголовного розыска Советского района Антон Безчетвертев. Остерегаясь огласки, подполковник решил «замести» следы ДТП и перерезал Лизе горло. Однако избавиться от тела или скрыться с места происшествия у полицейского не получилось – его увидели местные супруги, которые гуляли рядом с собакой.

На заседаниях суда Антон Безчетвертев не признавал свою вину в убийстве, придумывая различные подробности. Так, он неожиданно для всех заявил, что не сбивал девочку, а наоборот, хотел ей помочь. По словам подсудимого, он видел на дороге еще один силуэт неизвестного человека, а Лиза вся в крови сама бросилась под колеса ее Тойоты. Однако суд не поверил его рассказам, так как они кардинально различались с показаниями свидетелей и экспертов.

Решение оставили без изменений

Через три месяца после оглашения приговора, в Самарском областном суде рассмотрели апелляцию бывшего полицейского, который до сих пор не признается в убийстве школьницы и всеми способами старается смягчить свой приговор. Слушание состоялось в режиме ВКС, так как Антон Безчетвертев уже находится в колонии строгого режима. На заседании присутствовал адвокат экс-полицейского, а также отец убитой школьницы. Осужденный высказался о своем наказании и попросил суд рассмотреть вопрос о смягчении, так как он не согласен с некоторыми собранными материалами по делу.

Судья не увидел оснований для принятия положительного решения по апелляции Безчетвертева и его приговор оставили без изменений. Так, Антон Безчетвертев проведет в колонии строгого режима 19 лет, после чего будет действовать ограничение свободы на 1,5 года. Бывшего полицейского также лишили звания подполковника, а отцу убитой девочки будет выплачена моральная компенсация в размере 3 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-полицейского, зверски убившего школьницу под Самарой, отправили в колонию на 19 лет

Также Антона Безчетвертева обязали выплатить 3 миллиона рублей отцу погибшей (подробности)