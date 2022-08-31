Экспедиция отправилась развенчивать мифы Самарской Луки. И вот что из этого вышло

Экспедиция отправилась в самое сердце Жигулевских гор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В августе 2022 года члены Самарского областного отделения Русского географического общества отправились в исследовательский поход на Самарскую Луку. Главной целью экспедиции стали мифы Самарской Луки. Исследователи собирались проверить достоверность многочисленных рассказов об аномальных явлениях этих мест и разобраться в местных легендах. И вот что из этого вышло.

«Здесь не работает компас и врут карты»

Как рассказал журналисту «КП-Самара» заместитель исполнительного директора Самарского отделения Русского географического общества Андрей Пронин, изначально в качестве цели похода был выбран самый центр окружности, которую описывает Волга вокруг полуострова Самарской Луки.

В экспедиции приняли участие члены регионального отделения РГО. Фото: Эдуард Перевощиков

- Большинство сообщений об аномалиях на Самарской Луке касается мест близ урочища Елгуши и Чурокайского леса, - пояснил Андрей Пронин. – Рассказывают, что там путешественников часто «водит леший», и не сбиться с дороги здесь практически невозможно. Говорят также, что здесь не работает компас и врут карты. Еще поговаривают, что ночами здесь плачут младенцы. Поэтому именно эти места и стали целью нашего путешествия.

Чтобы развенчать или, наоборот, подтвердить мифы, участники похода «вооружились» измерительными приборами для определения скорости ветра, колебаний и влажности воздуха, характеристик магнитного поля, радиоактивного излучения и др. За три дня Андрей Пронин, Евгений Маклов и Владимир Голубков преодолели 31 км пути, пройдя от Ширяево до Рождествено через Каменную Чашу и Торновое. Результаты похода оказались неожиданными.

Миф №1: Путников водит леший, а дороги появляются из ниоткуда

Первое место по популярности занимает миф о лешем, который любит основательно поводить путников по лесу. Причем жертвами коварного лесного духа становятся даже опытные путешественники – не помогают ни карты, ни компас. В сложностях выбора верного пути на собственном опыте убедилась и экспедиция РГО.

Путь пролегал по густым лесам. Фото: Владимир Голубков

- Нас было трое, все – опытные туристы, вооруженные картой и компасом, - рассказывает Андрей Пронин. – Мы решили выйти к кордону лесника, напрямую пройти к полю, которое отделяет Чурокайский лес от Торнового. Дорога была одна-единственная, заблудиться мы никак не могли. Но углубившись подальше в лес, внезапно оказались на развилке. Вдоль левой дороги мы увидели просеку. Сверились с картой – так и есть, на ней обозначена ЛЭП. Поэтому решено было идти по этой тропе. Мы шли и шли, вся дорога должна была занять не более полутора часов, но когда прошло уже два часа, мы поняли, что что-то не так. В лесу было жутко: хотя было светло, казалось, что рядом с нами движутся какие-то потусторонние тени. Дорога все сильнее заворачивала влево и в конце концов мы поняли, что вообще уже идем в противоположном направлении. В итоге мы решили развернуться и идти обратно.

Решение оказалось верным – путники вернулись до развилки. Стремительно темнело, но они пошли по правой дороге и сумели выйти из леса.

Андрей Пронин уверен, что у легенды про лешего в Чурокайском лесу есть логическое объяснение.

- Этот лес разительно отличается от остальных, расположенных поблизости, - пояснил исследователь. – Деревья там очень высокие, солнца практически не видно. Поэтому если ориентироваться по солнцу, очень легко свернуть не туда. А сворачивать придется – даже если ориентироваться по компасу (он показывает правильно), нужно будет обходить деревья, искать удобные спуски в овраги и т.д.Поэтому тут и плутают.

Много таинственных событий, по слухам, происходит в Самарской Луке по ночам. Фото: Андрей Пронин

Миф №2: Ночами в лесу плачут младенцы

Людская молва гласит: ночами в глухой чаще Чурокайского леса плачут младенцы. Да так жутко, что оставшись в лесу на ночь, можно и поседеть.

- Этот миф развенчал еще друг моего отца, ученый-биолог, - рассказывает Андрей Пронин. - В 90-х годах он уже ходил в экспедицию по Чурокайскому лесу. Тогда, несмотря на наличие карты и компаса, ученые основательно заплутали в лесу и были вынуждены остаться там на ночлег. Всю ночь вокруг палатки действительно слышались звуки, напоминающие плач младенца. Но ученый-биолог сумел опознать в этих звуках крики сычей. Несмотря на это ночь была жуткой. А наутро буквально в пяти метрах от палатки обнаружился выход из леса.

Версию с радиацией в Жигулевских горах проверили с помощью дозиметра. Фото: Андрей Пронин

Миф №3: Световые столбы над Ширяево

Предание про столбы света над Ширяево и Каменной Чашей гласит, что после Ильина дня хозяйка Жигулевских гор открывает окна в своей подземной горнице, и оттуда всю ночь столбом льется свет. Свидетельства о таких столбах неоднократно встречаются в летописях и рассказах старожилов.

- Мы предположили, что причиной появления таких столбов стала радиация – тем более, что некоторое время назад появились сообщения, что в Жигулевских горах могут располагаться подземные месторождения радия и урана. Поэтому мы на всем протяжении нашего путешествия замеряли уровень радиации. Однако обнаружить превышение радиационного фона не удалось. Однако, возможно, нужны были более чувствительные приборы, поэтому этот эксперимент мы повторим на следующий год.

Миф №4: Духи-шишиги в Аскулах

Славой самого колдовского села в Самарской Луке пользуются Аскулы. Когда-то здесь проходил большой тракт и было село в полтысячи дворов, но сейчас это урочище с небольшим поселением в одну улицу. Село знаменито тем, что, по преданиям, в местных лесах и на дне Тайбакского оврага обитают шишиги – нечисть, по описанию похожая на женщин огромного роста, с головы до пят покрытых лохматой шерстью.

За три дня путники прошли 31 километр. Фото: Андрей Пронин

- С Аскулами связано немало преданий и легенд, - рассказывает исполнительный директор Самарского отделения РГО Юлия Харитонова. – Одна из легенд гласит, что мужик возвращался поздно ночью из Шелехмети на повозке. И вдруг услышал за спиной женский смех. Оглянулся – а на повозке за ним две незнакомые девицы, появились ниоткуда, сидят и хохочут. Насилу ноги унес. По другой легенде в селе жила ведьма: мне даже показывали ее бывший дом, он до сих пор жилой. По третьей легенде в лесах вокруг Аскул есть зачарованное дерево – если кто-то останется под ним ночевать, то пропадет. Якобы эту легенду неоднократно пытались проверить – и потом из леса не возвращались. Мы думаем, что скорее всего это поверье возникло, чтобы предостеречь детей и подростков от слишком далеких прогулок в лес: чаща здесь очень густая, дремучая, и в ней действительно очень легко заблудиться. Но в следующем году наша экспедиция обязательно попробует найти это дерево и заночевать под ним.

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