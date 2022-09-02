Селфи в юрте, розовый дом и необычные наряды: почему стоит посетить этнопарк «Дружбы народов» в Самаре

В этнопарке «Дружбы народов» можно узнать много нового и привезти оттуда красивые фотографии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда близится отпуск, порой хочется разорваться: манит и горный Дагестан, и огни Баку, и в Ереване наверняка интересно. Но время и деньги ограничены, приходится выбирать что-то одно, а потом, возможно, сожалеть об упущенных возможностях. В этом плане этнопарк «Дружбы народов» в Самаре уникален: за одну экскурсию можно познакомиться с архитектурой нескольких республик и стран, узнать о быте и истории разных народов. Предлагаем вместе фотокорреспонденом «КП-Самара» прогуляться по этому необычному месту и рассказываем, что там можно посмотреть, как добраться и сколько стоят билеты.

20 необычных домов на одной территории

В этнопарке «Дружбы народов» собраны 20 подворий народов, проживающих на территории Самарской области. Потратив час на экскурсию, можно узнать много интересного про культуру и историю своих соседей других национальностей. Это полезно и для расширения кругозора и в практических целях: можно позаимствовать какие-то интерьерные решения — этнические мотивы сейчас в моде, присмотреться к национальным украшениям и узнать рецепты (или даже попробовать) традиционных блюд.

Этнопарк «Дружбы народов» еще интересен тем, что помогает присмотреться к популярным сейчас туристическим направлениям. Среди подворий естьтрадиционные дома тех республик и стран, которые стали особенно популярны в последнее время: Дагестан, Армения, Азербайджан, Грузия.Их «филиалы» находятся в пяти минутах друг от друга: можно переходить от одного дома к другому, фотографироваться и удивлять потом знакомых результатом однодневной поездки.

Армянский дом выполнен в стилистике XIX века и изготовлен из розового туфа - камня, который образуется из вулканического пепла. Из него сделаны многие старинные постройки в Ереване, который именно поэтому называется «розовым» городом. «КП-Самара" уже писала о мастере, сделавшем этот уникальный дом. https://www.samara.kp.ru/daily/27420/4621062/

Армянский дом (справа) сделан из розового туфа — уникального камня, который образуется из вулканического пепла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Баку есть старый городИчери Шехер, в который устремляются все туристы. Это средневековый оазис среди современного мегаполиса, с узкими улочками и старинными зданиями. На стилизацию одного из таких домов, сделанного в стиле бакинского зодчества, можно посмотреть не выезжая из России - в этнопарке «Дружбы народов». Основательная двухэтажная постройка из белого известняка, привезенного из Армении, обязательно привлечет внимание.

Бакинский дом сделан в стиле городского зодчества XIII-XX веков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если смотреть на фото Дагестана, то изображения горных селений впечатляют: кажется, что дома из последних сил впиваются в почву, чтобы не рухнуть в ущелье каменным каскадом. «Жизнь» самарского дагестанского дома гораздо проще — он стоит на равнине, но от этого не выглядит менее аутентичным.

Такие дома (справа) можно встретить в горном Дагестане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все национальные подворья в этнопарке по-своему интересны и их стоит посетить, но взгляд цепляет то, что особенно непривычно. Например, немецкий фахверховый дом или юрты, которых здесь три: туркменская, киргизская и казахская. Последнюю можно считать уникальной. Это единственная большая, двенадцатикрыльная стационарная юрта, которая есть на территории России. Она сделана из натуральных, традиционных материалов - дерева и войлока. В Казахстане юрты можно встретить до сих пор, но обычно они меньшего размера: шестикрыльные.

В этнопарке находится уникальная двенадцатикрыльная казахская юрта, которых в России больше нет нигде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два в одном: муpей и фотостудия

Внутрь подворий можно заходить. В дни посещений открывают 7-10 домов, но узнать, в какие именно можно попасть, получится только перед покупкой билета.

Каждый из домов обставлен в национальном стиле. Там есть и стилизация, искусно выполненная современными мастерами. В мордовском доме, например, хранится традиционное платье из конопли с яркой национальной вышивкой, эрзянские головные уборы со звонкими монетками, сапоги-гармошки.

Мордовское платье, сделанное из конопли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но в каждом подворье есть и аутентичные экспонаты, с историей. В азербайджанском доме на полу и на стенах ковры разных школ ковроткачества. Одному из них - губинскому, со сложным мелким орнаментом, 85 лет. Это семейная реликвия, подаренная членами азербайджанской лиги для пополнения экспозиции. В казахском на стене висит старинная уздечка, которой погоняли лошадей сто лет назад, в таджикском — музыкальные инструменты из Душанбе.

В азербайджанском доме можно полюбоваться на ковры разных ткаческих школ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти во всех домах экспонаты разрешают трогать, а наряды — примерять. Можно перевоплотиться и нафотографироваться вдоволь: и с инструментами, и на фоне ковров с замысловатым орнаментом, и за распитием воображаемого кумыса.

Яркие фото гарантированы посетителям казахского дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Причем создатели экспозиции не следовали стереотипу, что только женщины любят наряжаться: несколько нарядов есть и для мужчин, особенно колоритны халат и головной убор в узбекском доме.

В этнопарке могут преобразиться не только женщины, но и мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна отличительная особенность этнопарка — это то, что экскурсии по подворьям проводят не просто выучившие материал гиды, а представители конкретной национальности. Они отлично знают родную культуру, историю, могут поделиться этническими рецептами и даже спеть на своем языке.

В «Парке дружбы» народов проходят тематические мероприятия, на которых можно попробовать себя в ремеслах, научиться готовить национальные блюда или поучаствовать в традиционных народныхиграх и развлечениях.

На территории парка есть кафе с чаем, выпечкой и невероятно вкусными осетинскими пирогами.

Как добраться

Этнопарк Д»ружбы народов» находится в жилом районе «Волгарь» Куйбышевского района на улице Александра Солженицына.

На машине из исторического центра Самары до него можно доехать за 10 минут. Также туда ходит общественный транспорт:

-автобус №80 от остановки Железнодорожная поликлиника" на ул. Агибалова (в будни интервал движения 10 мин, в выходные - 15);

- автобус №5 д от Губернского рынка, но он останавливается в 200 метрах от входа в парк;

- электричка до остановки «Парк дружбы народов», которая раньше называлась «Красный Кряжок».

Сколько стоит

Дети до 6 лет могут пройти бесплатно, льготный билет — 200 рублей, полный — 300 рублей.

В дни праздников и специальных мероприятий стоимость повышается на 100 рублей.

Телефон для справок: 8 (987) 910 00 40