На Сызранском НПЗ в честь 80-летия завода отметили лучших сотрудников

Заместитель начальника технологического цеха №1 Иван Девятов с семьей из знаменитой династии Девятовых. Бабушка Ивана Варвара строила завод, а внук награжден грамотой Министерства промышленности и торговли Самарской области. Фото предоставлено СНПЗ.

«Наше главное богатство - люди!» - эти слова можно считать девизом Сызранского НПЗ с самого основания завода, уже добрых 80 лет. Их руками, умом, терпением и настойчивостью создан СНПЗ - первое нефтеперерабатывающее предприятие на Куйбышевской земле. Благодаря профессионализму и инициативности заводчан многие «планки» нефтепереработки были впервые взяты именно на СНПЗ, доведены до совершенства технологии, найдены и внедрены решения, признанные образцовыми в отрасли. И сегодня благодаря своим уникальным кадрам завод является одним из флагманских предприятий НК «Роснефть».

Ключевые задачи

Лучших сотрудников СНПЗ чествовали на торжественном собрании в честь 80-летия завода и Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Их труд был отмечен на самом высоком уровне - губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, Министерством энергетики РФ, руководством НК «Роснефть». Вручить награды лучшим людям СНПЗ от лица руководителя региона прибыл министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Вручить награды лучшим людям СНПЗ от губернатора Самарской области прибыл министр промышленности и торговли Андрей Шамин. Фото предоставлено СНПЗ

- Мы искренне гордимся вами - людьми, работающими в нефтяной отрасли, благодаря которым обеспечивается устойчивость экономики страны и осуществляются ключевые для государства задачи, - подчеркнул Андрей Шамин, вручая награды губернатора Самарской области сотрудникам СНПЗ.

Тепло поздравили заводчан депутат Самарской губернской думы Николай Лядин и глава Сызрани Анатолий Лукиенко. Прозвучали поздравления от депутата Государственной думы Андрея Трифонова.

Главный инженер СНПЗ Юрий Кузнецов вручил коллегам корпоративные награды от НК «Роснефть». Фото предоставлено СНПЗ

В 2022 году помимо задач по модернизации производства, улучшению качества продукции и повышению экологической безопасности для предприятий нефтяной сферы добавилась новая стратегическая цель - максимальный уход от импортных составляющих производства. 95% процессов в нефтепереработке связаны с применением катализаторов, ранее - импортного производства. На данный момент СНПЗ успешно заменил на основных установках импортные катализаторы отечественными, производства предприятий НК «Роснефть», не уступающими мировым аналогам. И тем самым гарантировал непрерывность производственных процессов.

«Завод - моя жизнь»

Непрерывность - крайне важная характеристика производства и зона ответственности начальника участка по эксплуатации тепловых сетей цеха энергопроизводства СНПЗ Олега Нижегородцева, который был отмечен благодарностью НК «Роснефть». Он начинал слесарем, а сейчас руководит коллективом в 20 человек.

- От моего участка зависит обеспечение производственного цикла всего предприятия, ведь в работе почти каждой установки используется пар. Ответственность колоссальная, постоянно «в строю», - рассказывает Олег Нижегородцев.

Начальник участка по эксплуатации тепловых сетей цеха энергопроизводства СНПЗ Олег Нижегородцев отвечает за бесперебойную подачу пара на объекты завода. Его труд отмечен благодарностью НК «Роснефть». Фото предоставлено СНПЗ.

Путь от слесаря до начальника цеха №19 прошел Олег Гордеев, отмеченный благодарностью Министерства энергетики РФ. Специфика цеха - водоочистка. Сейчас здесь проводится масштабная реконструкция по внедрению инновационной технологии мембранного биореактора. За последние 4 года благодаря реконструкции очистных сооружений уровень сбросов загрязняющих веществ в водоемы сократился на 13%, а введение в строй биореактора позволит очищать сточные воды на 99%. СНПЗ регулярно проводит акции по восполнению рыбных богатств региона, выпуская в Волгу мальков ценных рыб.

- Завод - это вся моя жизнь, - делится Олег Гордеев. - Я участвовал во многих больших проектах по строительству и реконструкции. А руководя цехом, выступаю в роли и специалиста, и психолога, и организатора. Горжусь своим заводом и своим коллективом.

Заводчане вкладывают в свое предприятие труд, знания и энтузиазм. Приходят на завод молодыми специалистами и вырастают в больших профессионалов, у которых есть мечта - видеть, как СНПЗ становится совершеннее с каждым днем. Они искренне хотят быть к этому причастными.

- Я, можно сказать, вырос на заводе, - рассказывает ведущий специалист цеха №18 Сергей Нечаев. - Пришел после университета, работал на разных объектах, был председателем совета молодых специалистов. У нас классный коллектив, молодой, амбициозный. Нам нравится работать и хочется поучаствовать в запуске новых объектов завода. Благодарность Министерства энергетики России - большая неожиданность и стимул двигаться вперед.

Всего около 60 заводчан получили высокие награды. Цветы, аплодисменты, концертная программа с участием артистов Самарского областного театра оперы и балета и под занавес - гимн Сызранского НПЗ.

А завтра - снова на завод. К новым целям!