В итоге девочке пришлось переводиться в другую школу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершилось расследование дела против школьника, вымогавшего деньги у одноклассницы под угрозой выложить ее фотографии на сайте интим-услуг. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказала адвокат пострадавшей стороны. Рассказываем подробности.

ШКОЛЬНИК УГРОЖАЛ ВЫЛОЖИТЬ ФОТО ОДНОКЛАССНИЦЫ НА ИНТИМ-УСЛУГАХ

Напомним, нешуточный конфликт в одной из школ Самары разгорелся после того, как в 6й класс пришел новенький мальчик – Вадим (имя изменено – Прим.Ред.). Он сразу стал настраивать одноклассников против девочек, призывая устроить «бунт против проституток». А еще – моментально выбрал себе в качестве потенциальной жертвы одноклассницу Дашу (имя изменено – Прим.Ред.).

- Он ее бил, таскал за волосы, хватал за ягодицы и пытался засунуть туда карандаш, или посадить себе на палец, - рассказала адвокат семьи девочки Елена журналисту «КП-Самара». – Как-то раз, когда Даша повредила ногу, грубо стащил с нее кроссовки и разбросал по спортзалу – девочка вся в слезах ползала по полу и собирала свою обувь. Родители Даши узнали о юном сталкере случайно- отец девочки взял ее телефон и обнаружил, что у его дочери вымогают деньги.

Вадим требовал платить ему, угрожая в противном случае выставить фотографии Даши на сайте интим-услуг. Родители пытались решить вопрос через классного руководителя, но в школе лишь сообщили, что провели с Вадимом беседу – а дальше, мол, пишите заявление в полицию. Родители Даши так и сделали. Непростое расследование длилось больше двух лет, родители мальчика написали встречное заявление, уверяя, что это Даша развращала их юное невинное дитя, а сам Вадим и вовсе отказался давать показания, ссылаясь на ст.51. Недавно правоохранители завершили расследование.

МАЛЬЧИК ВЫМОГАЛ ДЕНЬГИ У ОДНОКЛАССНИЦЫ В САМАРЕ

Как следует из постановления СО по Красноглинскому району СУ СК РФ по Самарской области (имеется в распоряжении редакции – Прим.Ред.), следователи не только опросили массу свидетелей, но и проанализировали переписку фигурантов дела в соцсетях.

- В переписке Вадим требует перевести ему деньги через «КИВИ»-кошелек, указывает его номер, - говорится в постановлении следственного комитета. – Также там он сам подтверждает факт получения этих денег от Даши. Таким образом следствие приходит к выводу, что получены неопровержимые доказательства о совершении Вадимом противоправных действий, в которых усматриваются признаки преступления по ч.1 ст 163 УК РФ (вымогательство).

А вот факты насилия со стороны Вадима правоохранители посчитали недоказанными – равно как и «развращение» со стороны Даши. Более того, выяснилось, что несмотря на доказанное вымогательство, привлечь агрессора к уголовной ответственности невозможно, так как на момент совершения преступления он не достиг 14 лет. Тем не менее, на основании выводов Следственного комитета Вадима поставили на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Теперь за юным злоумышленником будет наблюдать полиция.

- Вадим не успокоился – хотя родители перевели Дашу в другую школу, мальчик в переписке с одноклассниками уже угрожал выколоть ей глаза, - рассказывает Елена. – Мы надеемся, что инспекторы ПДН будут бдительно следить за его поведением, чтобы пресечь попытки насилия со стороны этого молодого человека. Ну а если он все-таки совершит преступление, то ответит уже по всей строгости закона.

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