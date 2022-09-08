«Избил и спустил алабая»: в Самаре приставы полгода не могут вернуть матери похищенного отцом шестилетнего сына

Несчастная мать уже более полугода не может увидеть сына. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре отец похитил шестилетнего сына-инвалида у матери. А судебные приставы вот уже более полугода не могут вернуть его обратно. Самарец выкрал малыша вопреки решению суда, определившего место жительства ребенка с мамой и график общения с ним отца. Мать ребенка пожаловалась на бездействие правоохранителей депутату Госдумы Александру Хинштейну. Рассказываем подробности истории.

Взял на прогулку и не вернул

Жительница Волжского района под Самарой Вера Г. уже более полугода не может увидеть своего маленького сына Артема (имя ребенка изменено – Прим.Ред.). После развода бывший муж женщины, Денис, никак не хотел отдавать ребенка, однако суд постановил оставить малыша с мамой. Отец мог видеть сына дважды в месяц по четыре часа, однако этого ему показалось мало, и в один из таких визитов он забрал Артема на прогулку – и больше не вернул. Более того – не позволяет матери общаться с малышом даже по телефону.

Ситуацию осложняет инвалидность мальчика.

- У Артема инвалидность, ему нельзя переохлаждаться и контактировать с инфекционными больными, нужен особый уход, - рассказываем мама мальчика. - Отец не знает, как это делать…

Спустил на судебных приставов собаку

Женщина решила действовать по закону и сразу после похищения обратилась в суд. Судья постановил вернуть малыша матери. Однако оказалось, что сделать это не так-то просто. Денис судебное решение просто-напросто проигнорировал, избил Веру, которая приехала к нему в дом за ребенком, а на судебных приставов спустил здоровенного алабая. Во время поднявшейся суматохи нерадивый папаша отдал сына посторонним людям, которые скрылись через огороды.

С тех пор мужчина преспокойно живет у себя в доме, ходит на работу, водит ребенка в детский сад, расплачивается картой в магазине и т.д. С 30 июня 2022 года Артем объявлен в розыск, с 4 июля 2022 года в розыск объявили и Самого Дениса. Однако ни судебные приставы, ни полиция все никак не могут обнаружить мужчину и мальчика, чтобы принудить отца выполнить законное решение суда.

- Приставы просто не предпринимают мер к розыску, и никак не могут наладить взаимодействие с полицией, - рассказывает представитель Веры Вадим. – Известно место жительства Дениса, место его работы, у него есть мобильный телефон. В июле он сам выходил на связь с приставами и заявлял, что ребенок у него! Но каким-то удивительным образом приставы никак не могут его застать ни дома, ни на работе, а полиция не хочет возбуждать дело о похищении, потому что Денис – родной отец Артема и не лишен родительских прав. Но ведь решение суда однозначно – малыша надо вернуть матери! Тем более, что Артемка к ней очень сильно привязан и наверняка очень тоскует по маме.

Александр Хинштейн подключился к решению вопроса. Депутат уже направил обращения в полицию и ФСПП, настоятельно попросив усилить работу п возвращению ребенка маме. Кроме того, парламентарий поднял вопрос о возбуждении уголовного дела против Дениса.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спустил на приставов собаку и пустился в бега: в Самаре отец похитил шестилетнего сына-инвалида и исчез

В Самаре злостный неплательщик алиментов выкрал шестилетнего сына-инвалида у матери (подробности)