Обновленный аквапарк откроется в Самаре в 2023 году. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самаре начали реконструировать аквапарк в торговом центре Letout на Московском шоссе. Проект уже готов и рабочие занялись ремонтом кровли. После реконструкции аквапарк ожидает масштабное обновление. Чем удивит самарцев новое место отдыха, журналисту «КП-Самара» рассказала директор по развитию франшизы федеральной сети центров здоровья и отдыха «Городские термы» Елена Мирошевская.

В акватермальном комплексе будет 26 разных бань и саун. Фото: предоставлено "Комсомолке"

КОГДА ОТКРОЮТ АКВАПАРК В САМАРЕ

Аквапарк в ТРК Letout в Самаре был закрыт еще в 2020 году, а в 2021 году стало известно, что появился новый арендатор – «Самарские термы (сетевая единица федеральной компании «Городские термы». Изначально аквапарк в Самаре планировали открыть осенью 2022 года, однако сроки немного скорректировали. По словам представителя компании, открытие аквапарка в Самаре планируется на конец весны 2023 года.

Гости смогут искупаться в нескольких бассейнах. Фото: предоставлено "Комсомолке"

На сегодняшний день проект обновленного аквапарка готов. Утвержден и дизайн.

- Нам удалось в полной мере решить вопросы с поставкой импортного оборудования, хотя для этого потребовалось перестроить логистические цепочки. Также специально для Самары мы разработали новую концепцию, новые бани, сауны и бассейны. В настоящий момент наши специалисты уже обследовали конструкции здания, - пояснила Елена Мирошевская. – Сейчас рабочие завершают демонтаж и занимаются ремонтом кровли.

Инвестор обещает, что цена билета будет демократичной. Фото: предоставлено "Комсомолке"

КАКИЕ БАССЕЙНЫ В АКВАПАРКЕ В САМАРЕ

Как ожидается, термальный комплекс займет территорию в 18 тысяч кв.м. Здесь разместятся открытый и закрытый бассейны, несколько горок и различные виды бань и саун. Также предполагается красивая уличная зона.

Как уже сообщалось ранее, в новом акватермальном комплексе планируется разместить 26 различных бань и саун. Кроме того, в термах будет 8-10 бассейнов, в том числе с соленой и пресной водой.

- Мы недавно открыли новый акватермальный комплекс в Нижнекамске, и теперь все силы и средства направляем на аквапарк в Самаре,- пояснила Елена Мирошевская.

В аквапарке будут разнообразные горки. Фото: предоставлено "Комсомолке"

ЦЕНА БИЛЕТА В АКВАПАРК В САМАРЕ

Точных данных, сколько будет стоить билет в обновленный аквапарк в Самаре, пока нет. Однако известно, что вход в аналогичные термы сети в других городах стоит 190 рублей.

- Точную цену стоимости посещения аквапарка в Самаре мы пока назвать не можем, однако это точно будет вполне доступная цена, - отметила Елена Мирошевская. – Высокая цена – это не про «Городские термы», мы стремимся, чтобы люди ходили к нам всей семьей и как можно чаще.

Самарцы с нетерпением ждут открытия аквапарка. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Также Елена Мирошевская сообщила журналисту «КП-Самара», что благодаря открытию обновленного аквапарка в Самаре будет создано около 250 новых рабочих мест.

- Кроме того, около 25% площадей мы планируем сдавать в аренду малому бизнесу. Здесь смогут работать массажные кабинеты, косметические салоны, общепит, - пояснила Елена Мирошевская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместо аквапарка «Виктория» в Самаре откроется акватермальный комплекс с открытыми уличными бассейнами

Он будет находиться в бывшем ТРК «Московский» (подробности)