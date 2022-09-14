Когда включат отопление в Самаре в 2022 году: даты начала отопительного сезона

В Самаре ждут, когда дадут тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С первых дней сентября в Самаре стало по-осеннему холодно. Одеваясь в куртки и включая обогреватели, самарцы начали интересоваться, как скоро дадут тепло в домах. Рассказываем, когда включат отопление в Самаре в 2022 году и когда официально начнется отопительный сезон.

Отопление в Самаре: сроки включения

Отопление обычно подается, когда на протяжении пяти дней среднесуточная температура воздуха держится на отметке +8 градусов по Цельсию и ниже. Однако власти всегда идут навстречу гражданам - в прошлом году осень началась с холодов, поэтому включить отопление в Самаре решили уже в 20-х числах сентября. Везде должно было стать тепло до 30 сентября.

В этом году городские власти тоже настроены оптимистично. Отопление в Самаре осенью 2022 года должно появиться уже после 20 сентября. Первыми включать будут социальные объекты: как можно быстрее должно стать теплее в школах, больницах, детсадах. Начнут запускать работы по теплоснабжению с 19 по 21 сентября. Неделя понадобится на то, чтобы тепло дошло до всех домов.

Почему раньше включают отопление в Самаре?

По прогнозам синоптиков погода в первый месяц осени ожидается на градус холоднее, чем обычно. Сейчас, по данным Приволжского УГМС, в среднем днем около 15 градусов тепла, в ночное время +8, +9 градусов. Были уже и ночные заморозки. Власти не намерены допустить вспышки заболевания коронавирусом, гриппом, а этому будет способствовать холод дома. Так что, можно сказать, коммунальщики заботятся о здоровье жителей.

Готовность к отопительному сезону в Самаре - 2022

По данным городской администрации, в первые числа сентября к отопительному сезону готовы в Самаре готовы на 90%. Речь идет не только о соцобъектах, в числе которых школы, больницы и дома культуры, но и жилые дома. Сейчас, сообщают в мэрии, работы по подготовке к отопительному сезону находятся в завершающей стадии.

В городе готовы к работе 110 котельных. Также проверяют общедомовые приборы учета, чтобы в дальнейшем оформить паспорт готовности на каждый дом на эксплуатацию в зимних условиях.

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