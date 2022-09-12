Погода в Самаре на неделю до 16 сентября 2022: ожидается до +18 градусов

В Самаре по-осеннему прохладно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в предстоящую неделю прогнозируют до 18 градусов тепла и небольшие дожди, сообщают в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в предстоящую неделю до 16 сентября 2022.

По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается от 13 до 18 градусов тепла. В ночное время прогнозируют от 3 до 8 градусов со знаком плюс, а в дальнейшем температура повысится до +11 градусов.

В середине недели обещают небольшие дожди, в целом в ближайшие дни в основном будет пасмурная погода.

Пока в регионе сохраняется прохладная погода, более характерная для конца сентября, чем для начала осени. Вместе с холодным воздухом пришли и дожди, хотя еще совсем недавно было очень жарко.

Тем не менее, установившаяся сейчас погода способна подарить и положительные эмоции. В выходные в Самаре горожане наблюдали редкое и красивое атмосферное явление – двойную радугу.

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