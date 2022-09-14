«Был искренне неравнодушен к судьбе Родины». Губернатор Самарской области выразил соболезнования по поводу смерти главреда «Комсомолки»

Владимир Сунгоркин ушел из жизни в возрасте 68 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

14 сентября стало известно о смерти главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина. Он скоропостижно скончался во время экспедиции в Приморье. Ему было всего 68 лет. Свои соболезнования по поводу смерти руководителя одного из самых крупных медиахолдингов страны выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Телеграмму с соболезнованиями он направил в адрес коллектива "Комсомолки".

- Бесспорно, его можно назвать легендой российской журналистики. Будучи человеком активным и деятельным, он оказал значительное влияние на становление отечественной прессы. Всю свою душу Владимир Николаевич вложил в развитие «Комсомольской правды». Благодаря его незаурядному управленческому таланту, профессиональному чутью, бескрайней энергии печатное издание превратилось в одну из самых крупных мультимедийных структур в нашей стране, - отметил губернатор.

Как отметил глава региона, Владимиру Николаевичу удалось собрать вокруг себя профессиональную, высококлассную команду, которая отличается трудолюбием, инициативностью, стремлением к самосовершенствованию. Все это отличало и самого главного редактора.

- При этом по сей день «Комсомолка» сохраняет верность своим лучшим традициям. Она по-прежнему близка к читателю, говорит с ним на одном языке, - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что это серьезная потеря для каждого журналиста "Комсомольской правды". И в сердце каждого память о нем безусловно сохранится.

- Мы запомним Владимира Николаевича как человека искренне неравнодушного к судьбе нашей Родины. Выполняя свой журналистский долг, он всегда пристально следил за происходящим в стране, отстаивал интересы наших сограждан, реализовал множество общественно значимых инициатив, -заключил Дмитрий Азаров.

22 мая 2020 года во время прямого эфира на радио "Комсомольская правда" Дмитрий Азаров лично поздравил главного редактора "КП" с юбилеем "Комсомолки". В телефонном разговоре глава региона пригласил Владимира Сунгоркина приехать на стройку моста через Волгу, а Владимир Николаевич рассказал о своей молодости на БАМе.

Напомним, что соболезнования родным и близким Владимира Сунгоркина направил и президент Владимир Путин.