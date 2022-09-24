«Он как молодой Кобзон»: финалист шоу «Ты супер!» из Тольятти рассказал о жизни в детдоме, нежелании искать мать и разговоре с Игорем Крутым

Парень из Тольятти произвел фурор на шоу «Ты супер!» и выступил с Игорем Крутым / Фото: Николай Белоусов / vk.com

Николай Белоусов – простой 16-летний мальчик из Тольятти. Судьба обошлась с ним довольно жестоко: он остался без родителей и потерял самого близкого человека – бабушку. Но его жизнь перевернулась после того, как мальчик попал в детский дом. Здесь он обрел новую семью, которая помогла раскрыть его талант. Благодаря их поддержке 16-летний Коля стал участником шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ, прошел в полуфинал и получил похвалу от человека, с которым мечтал познакомиться – композитора Игоря Крутого. Николай Белоусов поделился с «КП-Самара» историей своей жизни, мечтами и планами на будущее.

Молодой человек прошел в полуфинал музыкального шоу / Фото: Николай Белоусов / vk.com

«Родные отец и мать мне не нужны, у меня новая семья»

Коля Белоусов родился в мае 2006 года в Самаре. Однако спустя девять лет мальчик утратил связь с матерью – она попросту его бросила. Одно время ребенок жил с бабушкой. К сожалению, всего 10 дней – она скончалась. Так, будучи еще совсем маленьким, Коля потерял всех родных.

С того момента мальчику пришлось сменить несколько детских домов. Изначально он жил в социальном приюте для детей и подростков «Радуга», а в 2016 году был отправлен под надзор в самарский центр помощи «Иволга». Ему дважды удавалось попасть в приемные семьи, но, к сожалению, ненадолго.

– Приемные родители не смогли исполнять свои обязанности. Договор с ними был расторгнут. Родная мама мальчика ни разу его не навестила, даже не звонила и не передавала подарки. Других родственников у Коли сейчас нет, – рассказали в тольяттинском центре помощи «Единство».

В «Единство» Николай попал в 2018 году. Там он проживет по сей день. Именно здесь будущий артист сумел найти настоящую семью, которая раскрыла его талант. Сегодня педагоги центра – самые близкие для молодого человека люди, готовые всегда прийти на помощь.

– Они поехали вместе со мной на шоу, поддерживали меня. Что касается родных матери и отца – про них я давно ничего не знаю. На шоу для каждого участника готовили профайл, где рассказывали о его жизни. Я сразу сказал, что родителей приглашать не нужно. Я привык жить без них, мне очень хорошо в детском доме – там у меня куча друзей, знакомых и близких мне людей. Именно благодаря детскому дому я вырвался на большую сцену, – отмечает Николай Белоусов.

«Идти на шоу мне велели педагоги»

По признанию парня, любовь к музыке у него проявилась еще в детстве.

– Я помню, как впервые пришел к музыке. Тогда был еще маленький, сидел у себя во дворе на качелях и пел песню «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма. Тогда у меня появилось желание петь. После я начал рисовать и уже не думал, что свяжу свою жизнь с вокалом, – поделился с «Комсомолкой» Николай Белоусов.

Однако способности мальчика заметила бабушка. Женщина планировала отдать внука в музыкальную школу. К сожалению, сделать этого она так и не успела. Тогда на помощь пришли сотрудники центра «Единство» – талант Николая не скрылся и от них.

– Меня многому научил мой педагог, Чиликин Владимир Александрович. В начале он дал мне гармошку, учил играть на ней, после – баян. Он обучил меня музыкальной грамотности, а после перешли к вокалу. Конечно, больших успехов вначале не было. Сейчас я достиг примерно середины мастерства, – рассказывает Николай Белоусов.

Наблюдая за талантом молодого человека, педагоги решили открыть его всей стране. Помогло в этом шоу «Ты супер!», куда они отправили Николая.

– Эта была полностью их инициатива. Мы подали заявку, прошли отборочный тур. Из 400 человек прошли только 50. Посчастливилось и мне, – делится Николай.

После состоялся отбор по скайпу. Затем – судьбоносный звонок, и Николай отправился покорять Москву.

Члены жюри единогласно поддержали тольяттинца

Вечером 18 сентября россияне собрались у телевизоров в ожидании очередного выпуска шоу. В их числе – жители Самарской области, болеющие за своего земляка. Николай Белоусов вышел на сцену с улыбкой, мгновенно покорив зал. А когда он запел, публика впала в полный восторг.

Улыбчивый молодой человек сразу покорил зрительский зал / Фото: Николай Белоусов / vk.com

Молодой человек выбрал немного необычную для своего возраста песню – «А у нас во дворе» Иосифа Кобзона. Жюри не смогло удержаться с первых секунд выступления тольяттинца – певица Ирина Дубцова нажала кнопку, едва парень запел. Следом за ней Николая поддержали Алексей Воробьев, Диана Арбенина и Игорь Крутой.

– Необычный выбор песни для молодого человека. Обычно выбирают более современных исполнителей. Ты же исполнил песню, которой уже 50 лет. У тебя тембр молодого Иосифа Кобзона, его манера и баритон. Судя по реакции публики, ты идешь правильным путем, – отметил Игорь Крутой после выступления Николая Белоусова.

После этого парень выступил вместе с Игорем Крутым. Композитор вышел на сцену с баяном, а тольяттинец вновь исполнил ту же песню, но немного в другой манере.

– Мне очень хотелось с ним пообщаться как с человеком. Он профессионал своего дела, и мне нужен был его совет. Игорь Крутой сказал, чтобы я шел к своему делу и не менял свой репертуар – именно такие песни нам сейчас нужны, – поделился тольяттинец.

В этот момент за происходящим наблюдала целая команда поддержки – они прилетели в Москву вместе с Колей. В числе тех, кто болел за тольяттинца, оказались его педагоги Владимир Чиликин, Светлана Вовк, Ольга Артемьева, директор благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова, директор центра помощи детям «Единство» Лариса Юмашина и супруга губернатора Самарской области Эллина Азарова.

– Они очень хорошо меня продвинули. Я безумно благодарен каждому из них за поддержку и участие, – отмечает Николай.

В результате молодой человек прошел в полуфинал. Сегодня он активно готовится к новому выступлению, занимается с московскими педагогами в столице.

«Я хочу, чтобы в моду вернулись настоящие песни, наполненные смыслом»

Вокал для Николая – не просто хобби. Он твердо решил связать с ним свою жизнь. В этом году парень поступил в Тольяттинский музыкальный колледж им. Р. К. Щедрина на эстрадное отделение. Рассуждая о дальнейших планах, молодой человек признается – мечтает добиться полного профессионализма.

– Хочется стать артистом с именем. Для этого нужен труд и упорство. Я стараюсь, сейчас моя цель – победа в шоу. Не скажу, что это просто – мы репетируем порой до двух часов ночи. Но я понимаю, что мне это нужно, – отмечает Николай.

Николай Белоусов отмечает, что уже определился с будущим песенным репертуаром. Секрета нет: он останется прежним. Молодой человек согласен с композитором Игорем Крутым – именно такие песни сегодня нужны молодежи.

– Я с детства слушал Кобзона, Лещенко, Магомаева. И сейчас я хочу вернуть моду на такие песни. Современные песни мне нравятся – в большинстве нет мелодии и смысла. А песни такого репертуара мелодичные, они наше все. Я надеюсь, что меня поддержат другие исполнители и мы вместе вернем моду на них, – отмечает Николай.

Полуфинал шестого сезона шоу «Ты супер!» состоится в начале октября. В настоящий момент идет активное голосование. Николай Белоусов держит лидирующую позицию, так что жители Самарской области могут помочь ему в ней закрепиться. Поддержать земляка, отдав за него свой голос, можно по ссылке.

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