Жгли матрасы, ломали двери: шестеро мигрантов устроили бунт в спецприемнике Тольятти

Зачинщики "огненного" бунта уже задержаны и дают показания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечер, 15 сентября 2022 года, для сотрудников тольяттинского Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Самарской области выдался в прямом смысле «с огоньком». Шестеро мигрантов, которые ранее были задержаны за грабежи и разбои, решили устроить бунт. Успокоить дебоширов смогли только сотрудники ОМОН, прибывшие в спецприемник поздно ночью.

Как стало известно «КП-Самара», в мятеже приняли участие шестеро мигрантов – пять граждан Украины и уроженец Грузии. По предварительным данным, задержанным не понравились условия их содержания под стражей. Сначала мужчины громко ругались на сотрудников Центра временного содержания, угрожали им, а после и вовсе начали пытаться сломать двери и поджигать матрасы.

- Мятежники пытались вырвать железную дверь камеры, громили стекла и жгли матрасы. Сначала полицейские пытались успокоить бунтарей своими силами, однако сделать это быстро не удалось. Мигранты угомонились только после приезда ОМОНа, - рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

От официальных комментариев в ГУ МВД по Самарской области отказались. Однако нам удалось узнать, что в настоящее время зачинщики беспредела в спецприемнике задержаны. Решается вопрос о проведении проверки и возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Самарской области уже были подобные случаи, когда заключенные устраивали бунт. Так, в 2019 году в ИК-5 в Куйбышевском районе 16 заключенных напали на других сидельцев за то, что якобы те помогали надзирателям в административных вопросах. В тот раз драку заключенных удалось успокоить быстро, обошлось без пострадавших.

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