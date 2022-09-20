Увидела, что творится в интернате, и перестала спать: в Самаре мать двоих детей взяла в семью неизлечимо больную девочку

Маленькая Владлена ждала новую маму пять долгих лет. Фото: семейный архив героя публикации

Похожая на чудо история случилась в Самарской области. Неизлечимо больная малышка Владлена с самого рождения осталась без мамы, заботы и тепла. Мучительные операции следовали одна за другой, состояние все ухудшалось, и девочка все глубже уходила в себя и все сильнее отставала в развитии от сверстников – просто лежала, молчала и почти не шевелилась. Веру в то, что что-то можно изменить, сохраняли лишь несколько неравнодушных волонтеров – и вновь и вновь рассказывали о ней в соцсетях. И это сработало! За Владленой приехала новая мама. В августе впервые в Самарской области малышку с паллиативным статусом забрали в приемную семью. За полтора месяца домашней жизни девочка разительно изменилась. Новая мама малышки Алина рассказала журналисту «КП-Самара», как оставшись одна с двумя детьми решилась взять в семью еще и неизлечимо больную Владлену, какие перемены это принесло в их жизнь, и чего до сих пор больше всего боится ее новая дочка.

Пять лет по казенным домам

За ученым словом «паллиативный» скрывается болезнь. Серьезный, мучительный недуг, который медицина бессильна излечить, но который можно частично облегчить. Но только если рядом будет любящее сердце и заботливые руки. Такая болезнь – испытание для любого. И особенно для детей, которые нередко сразу после постановки диагноза оказываются в интернате, на попечении государственной машины. Так произошло с Владленой. Девочка родилась раньше срока, и практически сразу стало понятно, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. А еще – с мамой. Женщина вела асоциальный образ жизни и практически целиком игнорировала ребенка, поэтому ее очень скоро лишили родительских прав.

С первых дней жизни малышке пришлось перенести немало операций. Фото: БФ ЕВИТА

Первые два года своей маленькой жизни Владлена провела в больнице – ей нужно было каждую неделю под наркозом проводить малоприятные процедуры. Потом девочке установили шунт и отправили в детский дом. Проблемы со здоровьем продолжались, а бороться за маленького человечка так, как это делает мама, было некому. В результате из-за одиночества и отсутствия мамы за пять лет из относительно здоровой малышки Владлена стала паллиативной, и не научилась даже сидеть. Врачи и воспитатели махнули на нее рукой, и лишь неравнодушные волонтеры БФ ЕВИТА продолжали верить в чудо. И оно произошло!

Из-за одиночества и отсутствия мамы состояние девочки ухудшалось. Фото: семейный архив.

«Эти дети жили в аду»

Все началось с поста исполнительного директора БФ ЕВИТА Ольги Шелест в соцсети – правда, посвящен он был не Владлене, а проверке, с которой общественная комиссия нагрянула в один из интернатов для детей-инвалидов. Результаты оказались шокирующими – выяснилось, что безответных малышей кормили малосъедобной едой, на целый день бросали лежать в одиночестве в грязном памперсе и рваных колготках и фактически поставили на этих детках крест.

- Когда я прочитала этот пост, для меня это стало глубоким шоком, - призналась журналисту «КП-Самара» приемная мама Владлены Алина. – Я поняла, в каком кромешном аду приходилось жить этим деткам – каждый день, без надежды на перемены, на какую-то другую судьбу. Я не могла спать, я не могла есть, все думала – как я могу помочь хоть кому-то из них. Написала Ольге Шелест, она посоветовала попробовать взять кого-нибудь из деток в гостевом режиме.

Алина увидела Владлену и сразу поняла - это ее дочка. Фото: БФ ЕВИТА

«Поняла – это моя дочка»

Алина начала листать анкеты паллиативных детей, которых можно взять в приемную семью – и наткнулась на Владлену.

- Там была не только информация и фото, но и видео с ней, - вспоминает женщина. – Я пересмотрела его бесчисленное количество раз, практически засмотрела «до дыр». Сердце екнуло, я как-то сразу поняла, что это мой ребенок, моя родная девочка. И просто не могла допустить, чтобы она оказалась в таком интернате.

У Владлены появилась не только новая мама, но и брат, сестра и дедушка. Фото: семейный архив героя публикации

Конечно, решение взять Владлену в семью далось Алине нелегко. Женщина в одиночку воспитывает двоих детей – десятилетнего сына и четырехлетнюю дочку-инвалида с диагнозом, схожим с Владленой.

- Я переживала, смогу ли я обеспечить Владлене нужный уход, не сделаю ли я ей хуже. Но все же пошла в школу приемных родителей, чтобы получить право забрать девочку, - рассказывает Алина. – Пока я училась, Владлене поставили зонд, ей стало хуже. У меня сердце кровью обливалось, я изо всех сил спешила оформить документы. Когда приезжала к Владлене в дом ребенка, в больницу, мне откровенно, в глаза говорили – мол, зачем вам этот бесперспективный ребенок, оставьте ее здесь, она безнадежна. А я брала ее на руки и чувствовала, как она в этот момент оживала, будто очнувшись от забытья. А еще смотрела на Владлену и сравнивала со своей родной дочкой. У нее схожий диагноз, но я с самых первых дней занималась ее лечением, развитием, всегда была рядом – и хотя Владлена на год старше, но разница в их состоянии и уровне развития колоссальная! Горько понимать, что и состояние Владлены могло бы быть в десятки раз лучше, если бы эти пять лет ее жизни рядом был неравнодушный взрослый.

Дети сразу нашли общий язык. Фото: семейный архив героя публикации

Счастливо улыбается и не слезает с рук

Полтора месяца назад Владлена впервые за пять лет жизни поехала домой, к маме Алине, новым братику и сестре. Уже за первый месяц перемены в состоянии девочки оказались разительными.

- Я приехала в эту семью через месяц - проведать, поздравить Владлену с днем рождения, - рассказывает исполнительный директор БФ ЕВИТА Ольга Шелест. – И за этот месяц для нее оказалось сделано столько, сколько не сделано за все прошедшие годы. Владлена все время счастливо улыбается, практически не слезает с рук у мамы, начала гулить, произносить звуки - я с удивлением узнала, что у нее есть голос!

Владлена очень привязалась к старшему братику. Фото: личный архив героя публикации

Владлена моментально «вписалась» в новую семью, заняв в ней место, которое как будто изначально было предназначено именно для нее.

- Владлена уже освоилась, всех узнает по голосу, улыбается, просится на руки. Мой сын ее просто обожает, они даже внешне с ней похожи, - рассказывает Алина. – Спрашивает меня – мама, она же такая хорошенькая, как же ее родная мама могла ее оставить? А я говорю – наверное, она просто ждала нас и должна быть с нами. Владлена тоже очень к нему привязалась, когда он лежит играет в телефон – подползает к нему обниматься, они уже научились общаться. А еще девочка очень привязалась к моему папе, своему новому дедушке - когда тот заходит в гости, сразу издает призывные звуки, зовет к себе.

Боится больниц и того, что ее бросят

Каждый день Владлена занимается ЛФК и массажем - мама сама ей их делает. Единственное, что до сих пор вызывает у девочки сильный страх – это больницы, в которые новой маме приходится ее возить на консультации и обследования.

Приемная мама активно занялась здоровьем Владлены, и девочка делает серьезные успехи. Фото: семейный архив героя публикации

- Видимо, слишком сильные у нее с больницами ассоциации, натерпелась,- говорит Алина. - Или, может быть, боится, что ее снова бросят, оставят там. Сразу замыкается. Но стоит нам заехать обратно во двор нашего дома – моментально расслабляется и начинает улыбаться.

БФ ЕВИТА сразу взял Владлену и ее новую маму в программу «Ты не один». Малышке уже помогли пройти длительное ЭЭГ, получить консультации невролога, эпилептолога, ортопеда, окулиста. Но сейчас Владлене очень нужна и другая поддержка.

- В первую очередь необходимо специальное лечебное питание до конца года – 15 банок смеси в месяц, - говорят в фонде. - Стоимость одной банки – 650 рублей. Также Владлене необходима гастростома с переходниками. Кроме того, мы планируем купить малышке опору для купания и предоставить няню, чтобы мама могла спокойно отлучаться на некоторое время.

Для покупки всего необходимого Владлене фонд проводит сбор на сумму 127 800 рублей. Если вы хотите помочь малышке и ее новой маме, сделать это можно здесь.

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