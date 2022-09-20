Прокладки в кормушках и ядовитый миндаль: почему в тольяттинском лесу массово погибают бельчата

Зоозащитники умоляют не убивать белочек ядовитой едой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На территории Самарской области очень много лесопарковых зон, где водятся различные животные и птицы, не боясь присутствия человека. Больше всего люди любят белочек, которым мастерят кормушки, приносят лакомства и фотографируют на память в разных ракурсах. Однако не все люди понимают, что пушистым милым зверюшкам можно кушать далеко не все, что они принесли с собой в парк. В Автозаводском районе Тольятти из-за опрометчивости местных жителей массово начали погибать белки. «КП-Самара» поговорила с неравнодушной жительницей Тольятти, которая уже много лет подкармливает бельчат. Людмила Сивоконь рассказала, что можно давать белочкам из еды, а что неминуемо приведет к их гибели.

Люди сами убивают бельчат

В лесу Автозаводского района Тольятти есть несколько мест, где люди повесили кормушки для бельчат и птиц. Кто-то из жителей автограда уже давно знаком с этими местами, а кто-то выходит на них случайно во время прогулок. Людмила Сивоконь присматривает за белочками в районе улицы Жукова, 35. У девушки на поляне даже припрятаны бутылки с водой, пакеты для мусора, совочки и перчатки, чтобы убираться возле кормушек. Также были сделаны специальные бассейны для птиц, чтобы они могли искупаться и порезвиться в прохладной воде в жаркий день. Да и белкам нужно пить много воды тоже.

Активисты развешивают напоминания рядом с кормашками Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- На поляне раньше постоянно обитало 8 бельчат, они мне стали как родные. Но в августе этого года кто-то раскидал на поляне отраву, и они все погибли. Один бельчонок умирал у меня на руках, не могу передать эти эмоции. До сих пор перед глазами этот день, невозможно сдержать слез, - чуть ли не плача рассказывает Людмила журналисту «КП-Самара» трагичную историю своих подопечных.

Многое из того, что приносят в лес – категорически нельзя

Девушка и другие неравнодушные тольяттинцы убрали кормушки с того места и перевесили их подальше. Поначалу люди начали вываливать свой мусор под деревья, а сейчас уже распихивают ядовитые для белок продукты по кормушкам. В выходные же, когда в лесу собирается много народу, некоторые и вовсе начинают загонять бедных пушистиков, пытаясь их поймать и сделать фото на телефон.

Дикие белки привыкли к людям и охотно берут из рук еду Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Люди не понимают, что диким животным не все можно кушать, что они проносят с собой. Именно поэтому я называю такие продукты отравой, ведь бельчата умирают от этого в муках, - говорит Людмила.

Шумные дети и взрослые пугают бельчат

Людмила сетует на детей, которым родители не объясняют, как нужно себя вести. По ее словам, невоспитанная молодежь бегает за бельчатами с палками, пытаются догнать, кидают в них камнями, а зимой льдинками. Такое поведение сильно сказывается на психическом состоянии бельчат, они начитают быть тревожными и могут вообще покинуть лес в поисках более тихого места. Однако там, вероятно, за ними следить и кормить уже не будут.

- Когда я делаю замечание о поведении детей, родители говорят «ну это же дети». Хотя это просто нежелание заниматься ребенком. Ведь когда ребенок бежит через дорогу с машинами, то родители его остановят, а в лесу можно и палки покидать в животных? – недоумевает жительница Тольятти.

Неожиданные находки в кормушках

Помимо вредных продуктов и шумных компаний, диким животным в лесах грозит и другая человеческая беспечность – мусор и вандализм. Дети, которые не могут достать до кормушки в силу невысокого роста, начинают на них виснуть и деревянные домики падают им на головы. Людмила пытается предотвратить это, но не всегда успевает. Также нередко можно наткнуться на разбитую бутылку или полиэтиленовый пакет, в котором легко запутаться или даже задушиться маленькому животному. Людмила рассказала нам и о других неожиданных находках в кормушках.

- Никогда не думала, что увижу зимой как кто-то положит в кормушку использованную женскую прокладку, хотя было минус 15 градусов. А летом кто-то оставил в кормушке памперс использованный. Уму непостижимо, как можно было так поступить, - возмущена наша собеседница.

Кто мог додуматься положить в кормушку грязный памперс? Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Но все же главным врагом для маленьких бельчат является неподходящая еда. Людмила и ее помощники расклеивают рядом с кормушками списки запрещенных продуктов, но людей не останавливает это, и они несут белкам даже салаты, пригоревшую еду, недоеденные куски тортов, куриные кости, протухшие продукты в плесени и многое другое, что нужно сразу бы выбросить на помойку.

Изучайте информацию, прежде чем идти в лес к белкам

- Лучше ничего не приносить, чем это! Сейчас у всех есть доступ в Интернет, неужели сложно посмотреть, что едят белки? Также и необразованные воспитательницы, которые приводят в лес малышей и дают им миндаль, чтобы покормить белочек, они буквально дают детям убить лесного зверька. А это уже уголовная статья по жестокому обращению с животными. Сейчас я собираюсь писать в министерство образования, чтобы провели проверку в детском саду, где воспитатели поощряют детей за убийство диких животных, - говорит Людмила Сивоконь.

Активисты развешивают напоминания рядом с кормашками Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ярая защитница животных из Тольятти пишет посты в социальных сетях, ежедневно приходит на поляну, чтобы убрать из кормушек отраву, пытается донести до людей, которые пришли покормить животных какие-то простые истины, но все же смерти маленьких бельчат от отравлений не заканчиваются. Конечно, можно убрать кормушки, но тогда белочки будут выбегать из леса прямо на дорогу к людям в поисках еды, а это намного опаснее. По мнению Людмилы есть только один вариант – учить людей правилам нахождения в лесу и судить по статье тех, кто намеренно убивает животных, даже пусть в силу своей необразованности.

Комментарий специалиста:

Директор ветеринарного центра «Никольский» Елена Чигарева:

С собой в парк можно взять:

Грецкие орехи

Кедровые орехи

Фундук в скорлупе

Яблоки

Морковь

Семечки подсолнечника лучше давать не жаренные, а сушеные.

Категорически нельзя:

Арахис

Кешью

Миндаль

Печенье

Шоколад

Соленая и копченая еда

Корма для кошек и собак

Капуста и картошка

Молочные продукты

Сахар

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