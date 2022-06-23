«Дикие белки не одомашниваются»: супруги из Самары спасают маленьких бельчат от дворовых кошек и ворон

Сейчас у супругов дома живут два бельчонка Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В современном обществе немало неравнодушных людей, которые занимаются спасением животных. Кто-то подбирает на улице собак или кошек, а вот супружеская пара из Самары приютила у себя двух брошенных бельчат. И это уже не первые малыши, попавшие в беду, которых спасают собственник Ветеринарного центра «Никольский» Юрий Чигарев и его супруга Елена из поселка Управленческий.

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Юрий Чигарев практикующий врач, который имеет 28-летний опыт работы, а его жена Елена занимается развитием клиники и управленческими вопросами. В клинику люди приносят разных животных, даже диких зверят и птиц из местного леса. Ветеринары уже привыкли, что приходится иметь дело не только с кошками и собаками, но и иногда встречать на пороге сердобольную бабушку с подбитой птицей или раненым бельчонком. С пострадавшими белками за последние 1,5 года приходили уже несколько раз, директор ветеринарного центра Елена Чигарева вместе с мужем взяли на себя ответственность за выхаживание и лечение маленьких грызунов. Самарчанка рассказала журналисту «КП-Самара», как к ним с мужем пришла идея создать в своем доме неофициальный приют для белок и с какими трудностями им приходится сталкиваться во время общения с дикими животными.

- Мы живем в своем доме прямо на границе леса, поэтому общение с лесными обитателями для нас не в новинку. По периметру дома развешаны кормушки, куда мы постоянно насыпаем орехов и злаков для местных белок и птиц, - рассказывает Елена Чигарева.

Бельчата становятся самостоятельными уже в месячном возрасте

История создания приюта для белок началась 1,5 года назад, когда в клинику принесли бельчонка Яшу. Супруги успешно выходили малыша и решили продолжать заниматься спасением бельчат, попавших в беду. Ранней весной этого года в беличий приют попала белочка, которая случайно выпала из гнезда и сильно травмировалась. В результате у девочки-белочки Маруси отказали задние лапки, но она справилась и сейчас спокойно и уверенно карабкается по деревьям на передних лапах.

Юрий и Елена выхаживают раненых белок или малышей, которые остались без мамы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- В месяц белочки уже вполне самостоятельные и могут быть возвращены в естественную среду обитания, если со здоровьем у них все в порядке. Не стоит переживать за их акклиматизацию, так как белки, рожденные в дикой среде, практически не одомашниваются и не теряют своих навыков и инстинктов, - говорит управляющий ветеринарного центра.

Принесли двоих малышей, которые выпали из гнезда с 4 этажа

На днях в ветклинику «Никольский» пришла неравнодушная жительница поселка Управленческий, которая нашла под крыльцом своего подъезда двух напуганных маленьких бельчат. Как оказалось, белка свила гнездо под балконом в доме в 15-ом квартале и вывела бельчат. Любознательные малыши немного подросли и стали познавать мир. В один миг бельчата оказались на земле, а при падении с 4 этажа один из них поцарапал мордочку. Бельчата испугались и забились под крыльцом, где их и нашла неравнодушная пенсионерка.

- Женщина понимала, что малышам грозит серьезная опасность в виде дворовых кошет и птиц, поэтому вместе с соседями они посадили бельчат в ведро и принесли к нам в ветеринарный центр, - рассказывает Елена Чигарева.

Белки, рожденные в лесу, не станут ласковым домашним любимцем Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Врачи осмотрели детенышей, обработали раны, после чего супруги Чигаревы забрали бельчат к себе домой. Под неофициальный приют для белок муж с женой выделили целую комнату. В доме у Чигаревых помимо белок на постоянной основе живут две кошки, одна из которых крысоловка. По словам Елены, комната с белками всегда закрыта, они следят, чтобы кошки не стали покушаться на легкую добычу.

В первый день в новой обстановке бельчата сильно стрессовали, жались друг другу и отказывались кушать. На второй день немного привыкли к своему приюту и начали с любопытством рассматривать апартаменты. Буквально через неделю малыши настолько привыкли, что даже перестали бояться людей.

- Несколько дней назад мой муж Юрий лежал на кровати в этой спальне, а бельчата игрались и бегали прямо по нему. Как он говорит, это очень интересные ощущения, - рассказывает Елена.

После активных игр малыши быстро засыпают. Для ночного сна бельчата облюбовали гардеробную Елены.

- В шкафу в спальне одна дверца закрывается неплотно, и они забираются на нижнюю полку, заматываются в платок и там вместе спят. Видимо, им спокойней ночью на полке в шкафу, как в норке, - рассказывает наша собеседница.

Любимое место для сна - шарф в темном шкафу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас малыши уже чувствуют себя прекрасно, самостоятельно кушают и много бегают. Бельчат нашли, когда они едва ли открыли глаза, у Чигаревых они живут уже вторую неделю. Как говорят супруги, уже через несколько дней их можно будет выпускать в лес.

Однако в истории ветеринарной клиники есть, к сожалению, и трагичные случаи. Однажды Юрию Чигареву в «Никольский» принесли бельчонка в очень критическом состоянии. Ветеринары делали все возможное, чтобы спасти сильно травмированное животное, но до утра белочка не дожила. Елена Чигарева просит самарцев не быть равнодушными и по возможности сразу же везти травмированное животное в ветклинику, ведь с каждой минутой шансы на спасение животного становятся все меньше и меньше. Однако при транспортировке необходимо не забывать о правилах своей собственной безопасности:

Человеку нужно быть осторожным при контакте с диким животным. Белки очень сильно кусаются, поэтому брать их нужно через толстые тряпки и в перчатках.

Травмированную белку нужно аккуратно положить в ведро или коробку и отвезти к ветеринару. В руках нести животное нельзя, есть риск повредить тонкие косточки скелета.

Если нет возможности самому привезти раненое животное к врачу, то по возможности ветеринары клиники «Никольский» сами приезжают на место. Дальнейшую заботу о грызуне Чигаревы берут на себя.

Ветеринарный центр «Никольский» находится в поселке Управленческий по адресу: ул. Парижской Коммуны, 30а

Тел: 8-846-211-03-03

Экстренную ветеринарную помощь ветеринарные врачи оказывают круглосуточно

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