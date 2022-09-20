Мечтает спеть с Дианой Гурцкой: слабовидящая школьница из Самары выступит на одной сцене с российскими звездами

10-летняя Дарья Кассирова совершенно не боится сцены и готова покорить любые вершины Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Любящие родители всегда самыми первыми видят в своем ребенке талантливого гения. Так получилось с Марией Кассировой, которая на утреннике в детском саду поняла, что ее 5-летняя дочка Даша будет звездой эстрады. Сейчас Дарье Кассировой уже исполнилось 10 лет, и в этом году она стала на шаг ближе к звездной жизни. В октябре 2022 года самарская школьница примет участие в фестивале «Белая трость», где споет на одной сцене с российскими певцами. «КП-Самара» поговорила с мамой маленькой звездочки и узнала, какой путь прошла малышка, чтобы исполнить свою мечту.

Врожденная катаракта не стала помехой в пути к мечте

У Дарьи Кассировой врожденная катаракта, она пережила несколько операций. Сейчас девочке удалили оба хрусталика, однако она все равно видит, воспринимает цвета и освещение. По словам мамы, ее дочь видит так же, как и обычные люди, только у нее отсутствует функция приближения и отдаления объектов. Именно поэтому для Даши нужны специальные учебники и книги с увеличенным шрифтом, а учится девочка в школе-интернате №17 в Самаре.

Однажды Мария Кассирова пришла на утренник в детский сад к дочке Даше. Молодую маму ждал сюрприз – девочка вместе с музыкальным преподавателем в саду целый месяц репетировала песню для мамы. Даша не говорила, что будет выступать, поэтому для Марии это было полной неожиданностью.

Даша с раннего детства любила петь и блистать на сцене Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Даша с точностью попадала в ноты, она буквально чувствовала их. Услышав, как мелодично поет моя девочка, я прослезилась. Было принято решение развивать талант, однако возраст еще был маленький, и идею на время пришлось отложить, - рассказывает нам Мария.

Когда Даша пошла в 1 класс, родители записали ее также и в музыкальную школу на факультатив по эстрадному вокалу. С этого момента начался звездный час для самарской школьницы. Талантливая девочка уже много раз принимала участие в различных конкурсах по вокалу, в том числе и международных. Родители Даши очень трепетно относятся к увлечению своей дочери, хранят все награды, медали и дипломы и поддерживают на всех выступлениях.

Даша - многократный призер различных конкурсов и фестивалей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Даша очень храбрая, она никогда не боится выходить на сцену. Я стою за кулисами и вся дрожу от волнения, а она спокойно выходит и на отлично исполняет песни. Получается, я все переживания и страх беру на себя, - смеется Мария Кассирова.

Младшая сестра идет по стопам и тоже поет

У Даши есть младшая сестренка, которая только в этом году пошла в первый класс. Сейчас малышка тоже начала интересоваться вокалом, смотря на старшую сестру, поэтому родители на днях отвели ее в музыкальную школу. На 1 сентября на линейке в школе девочки вдвоем исполняли очень душевную песню про дружбу сестер. Гости праздника были в восторге от талантливых сестер Кассировых.

Младшая сестра тоже в этом году начала заниматься вокалом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас Даша вместе с мамой серьезно готовится к гала-концерту XIII Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». В мае этого года в ее школе проходило прослушивание, где организаторы сообщили, что Даша точно пройдет в финал фестиваля. В августе родителям пришел официальный ответ об участии в концерте в Москве. Организатором фестиваля является Благотворительный фонд Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца».

-В этом году фестиваль будет проходить в 13-й раз. За время существования фестиваля тысячи детей стали участниками отборочных этапов, а сотни финалистов приняли участие в гала-концертах. География проекта включает все 85 регионов Российской Федерации, а также страны: Белоруссию, Армению, Грузию, Казахстан, Азербайджан, Киргизию и другие. В 2019 году юбилейный фестиваль «Белая трость» был внесен в Книгу рекордов Гиннесса России за наибольшее количество незрячих и слабовидящих участников за 10 лет, - рассказали организаторы.

Сейчас самарская школьница готовится к предстоящему гала-концерту в Москве Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В рамках гала-концерта самарская школьница получит возможность выступить на одной сцене с российскими певцами, артистами и музыкантами. Сама Даша мечтает спеть дуэтом с Дианой Гурцкая. Как нам рассказали организаторы фестиваля, выступит она с детским музыкальным театром «Домисолька», а в финальном номере мечта девочки выйти на одну сцену со своим кумиром исполнится. Родители со дня на день ждут, когда им пришлют минусовку, чтобы начать репетировать выступление.

Редакция «КП-Самара» желает Дарье Кассировой творческих успехов и побед!

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